Χανταϊός: Ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση 94 επιβαινόντων από το MV Hondius – Σε καραντίνα επιβάτες σε Βρετανία, Γαλλία και Ολλανδία

Ολοκληρώθηκαν για σήμερα οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης επιβατών και μελών του πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου εντοπίστηκε εστία χανταϊού, σύμφωνα με την ισπανίδα υπουργό Υγείας.

Συνολικά απομακρύνθηκαν 94 άτομα, 19 διαφορετικών εθνικοτήτων, ενώ οι υγειονομικές Αρχές σε Βρετανία, Γαλλία και Ολλανδία βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα μετά τον επαναπατρισμό επιβαινόντων.

Ολοκληρώθηκαν οι επιχειρήσεις στην Τενερίφη

Οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης επιβατών και μελών του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, όπου εντοπίστηκε εστία χανταϊού, τερματίστηκαν για σήμερα και αφορούσαν συνολικά 94 άτομα, 19 διαφορετικών εθνικοτήτων, ανακοίνωσε η ισπανίδα υπουργός Υγείας.

«Ζήσαμε μια πολύ έντονη ημέρα, το γνωρίζετε», σχολίασε η υπουργός στο λιμάνι Γκραναδίγια ντε Αμπόνα, στο νησί της Τενερίφης, στα Κανάρια. «Οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν εντελώς ομαλά, με πλήρη ασφάλεια», διαβεβαίωσε.

Νωρίτερα, ο Ισπανός υφυπουργός Υγείας, Χαβιέρ Παντίγια, είχε ανακοινώσει με βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «περισσότεροι από 90 άνθρωποι, επιβάτες και μέλη του πληρώματος, θα έχουν απομακρυνθεί» από το Hondius μέχρι το τέλος της ημέρας.

Διακοπή των επιχειρήσεων και αναχώρηση προς την Ολλανδία

Οι επιχειρήσεις εκκένωσης του κρουαζιερόπλοιου επρόκειτο να διακοπούν σήμερα το βράδυ και να επαναληφθούν αύριο, Δευτέρα, το απόγευμα.

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του λιμανιού της Γραναδίγια, Πέδρο Σουάρεθ, δεν θα πραγματοποιηθεί απομάκρυνση επιβατών αύριο το πρωί, λόγω του «ανεφοδιασμού σε καύσιμα» που χρειάζεται να κάνει το πλοίο για το ταξίδι του προς την Ολλανδία, το οποίο θα διαρκέσει ημέρες.

Αφού ολοκληρωθεί η εκκένωση, το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εντοπίστηκε εστία χανταϊού, προβλέπεται να αναχωρήσει αύριο, Δευτέρα, γύρω στις 21:00 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με τις ισπανικές Αρχές.

Στο Μάντσεστερ οι Βρετανοί επιβάτες

Στο μεταξύ, το αεροπλάνο που μετέφερε περίπου 20 Βρετανούς από το κρουαζιερόπλοιο προσγειώθηκε απόψε στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ, σύμφωνα με εικόνες του βρετανικού τηλεοπτικού δικτύου Sky News.

Η πτήση είχε αναχωρήσει νωρίτερα από την Τενερίφη. Οι Βρετανοί επιβάτες θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο κοντά στο Λίβερπουλ, όπου θα εξεταστούν και θα παραμείνουν σε καραντίνα έως 72 ώρες.

Αυξημένη ετοιμότητα στη Γαλλία μετά από ύποπτα συμπτώματα

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται και οι γαλλικές υγειονομικές Αρχές μετά τον επαναπατρισμό πέντε Γάλλων πολιτών, επιβατών του MV Hondius, καθώς ένας από αυτούς παρουσίασε ύποπτα συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής.

Η εξέλιξη προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών. Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιέν Λεκορνί, γνωστοποίησε ότι αμέσως μετά την εμφάνιση των ύποπτων συμπτωμάτων και οι πέντε επαναπατρισθέντες τέθηκαν σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης, μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.

Όπως διευκρίνισε, οι επαναπατρισμένοι πολίτες παρακολουθούνται ήδη από ιατρικές ομάδες και θα υποβληθούν σε εξειδικευμένο έλεγχο και διαρκή αξιολόγηση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για επιβεβαιωμένο κρούσμα.

Έκτακτο σχέδιο από τη γαλλική κυβέρνηση

Την ίδια ώρα, η γαλλική κυβέρνηση ενεργοποιεί έκτακτο σχέδιο αντιμετώπισης της κατάστασης. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, απόψε αναμένεται να εκδοθεί ειδικό διάταγμα με μέτρα απομόνωσης για όσους έχουν χαρακτηριστεί στενές επαφές των πιθανών κρουσμάτων.

Οι γαλλικές Αρχές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, επιχειρώντας να αποτρέψουν οποιοδήποτε ενδεχόμενο διασποράς στον γενικό πληθυσμό.

Προσγειώθηκε στην Ολλανδία αεροπλάνο με επιβαίνοντες

Αεροπλάνο που μετέφερε επιβάτες και μέλη του πληρώματος του MV Hondius προσγειώθηκε απόψε στην Ολλανδία, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το αεροσκάφος απογειώθηκε από την Τενερίφη, στο ισπανικό αρχιπέλαγος των Καναρίων, μεταφέροντας 26 επιβάτες και μέλη του πληρώματος, εκ των οποίων οκτώ έχουν ολλανδική υπηκοότητα, σύμφωνα με το ολλανδικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η υπεύθυνη της ισπανικής υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, Βιρχίνια Μπαρκόνες, δήλωσε σε τοπικό ραδιοσταθμό ότι στο ίδιο αεροπλάνο επέβαιναν επίσης πολίτες του Βελγίου, της Ελλάδας, της Γερμανίας, της Γουατεμάλας και της Αργεντινής.

Όλοι οι επιβάτες θα τεθούν σε καραντίνα για περίπου έξι εβδομάδες, σύμφωνα με τις ολλανδικές Αρχές.

