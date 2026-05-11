Ο πληθωρισμός ήρθε για να μείνει: Γιατί το κύμα ακρίβειας θα μας πολιορκεί έως το φθινόπωρο

Η ελπίδα για μια γρήγορη αποκλιμάκωση των τιμών φαίνεται να διαψεύδεται από την σκληρή πραγματικότητα των αριθμών.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), ο ετήσιος πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 5,4%, έναντι μόλις 2% την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η μηνιαία αύξηση της τάξης του 1,5% μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου μαρτυρά ότι οι πληθωριστικές πιέσεις όχι μόνο επιμένουν, αλλά αποκτούν πλέον μια επικίνδυνη δυναμική «διάχυσης» σε ολόκληρο το φάσμα της οικονομίας.

Από την ενέργεια στο ράφι και το ενοίκιο

Αν στην πρώτη φάση της κρίσης ο πληθωρισμός ήταν κυρίως ενεργειακός, σήμερα το πρόβλημα έχει μετατοπιστεί στον πυρήνα της καθημερινότητας. Οι επιχειρήσεις, οι οποίες το προηγούμενο διάστημα απορρόφησαν μέρος της αύξησης του κόστους παραγωγής, φαίνεται πως εξάντλησαν τα περιθώρια αντοχής τους. Πλέον, το κόστος μετακυλίεται σταδιακά αλλά σταθερά στον τελικό καταναλωτή.

Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στα τρόφιμα, όπου οι αυξήσεις σε βασικά είδη όπως τα κρέατα, τα φρούτα, τα λαχανικά και ο καφές συνεχίζονται ακάθεκτες. Πρόκειται για τον λεγόμενο «πληθωρισμό της απληστίας» ή των «καθυστερημένων επιδράσεων», όπου οι τιμές ανεβαίνουν όχι μόνο λόγω τρέχοντος κόστους, αλλά και ως προσπάθεια ανάκτησης των χαμένων περιθωρίων κέρδους των προηγούμενων ετών.

Η «τουριστική παγίδα» και η θερινή άνοδος

Οι προοπτικές για τους επόμενους μήνες παραμένουν δυσοίωνες, με τρεις κεντρικούς άξονες να τροφοδοτούν το φαινόμενο έως τουλάχιστον το φθινόπωρο:

Η πίεση του τουρισμού: Η αναμενόμενη ισχυρή τουριστική κίνηση λειτουργεί ως δίκοπο μαχαίρι. Η αυξημένη ζήτηση για υπηρεσίες διαμονής, εστίασης και μεταφορών παραδοσιακά οδηγεί σε ανατιμήσεις. Το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι τιμές, αφού αυξηθούν για να εξυπηρετήσουν το «τουριστικό πορτοφόλι», σπάνια επανέρχονται στα προηγούμενα επίπεδα, συμπαρασύροντας το κόστος ζωής για τους μόνιμους κατοίκους. Η στεγαστική κρίση: Τα ενοίκια συνεχίζουν την ανηφορική τους πορεία, αποτελώντας πλέον το μεγαλύτερο «βαρίδι» για τα αστικά νοικοκυριά. Η έλλειψη προσφοράς και η άνθηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων τροφοδοτούν έναν δομικό πληθωρισμό στη στέγαση που δεν επηρεάζεται από τις διεθνείς τιμές των εμπορευμάτων. Ενεργειακή αβεβαιότητα: Παρά τη σχετική σταθεροποίηση, οι διεθνείς τιμές ενέργειας παραμένουν σε επίπεδα πολύ υψηλότερα από την προ-κρίσης εποχή, διατηρώντας το κόστος μεταφοράς και παραγωγής σε υψηλά επίπεδα.

Φθινόπωρο: Ο σταθμός της αλήθειας

Η εκτίμηση πολλών αναλυτών είναι ότι ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να κινείται ανοδικά, έστω και με διαφορετική ένταση ανά κλάδο, καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η πολυπόθητη «ανάσα» μετατίθεται για το τέλος του έτους, και αυτό υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές της ενέργειας ή μια αισθητή επιβράδυνση της εγχώριας ζήτησης.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι πλέον μόνο το ποσοστό του πληθωρισμού, αλλά η αγοραστική δύναμη που χάνεται μόνιμα. Ακόμη και αν ο πληθωρισμός υποχωρήσει στο 2% τον Δεκέμβριο, αυτό δεν σημαίνει ότι οι τιμές θα πέσουν· σημαίνει απλώς ότι θα αυξάνονται με πιο αργό ρυθμό πάνω στις ήδη «τσιμπημένες» τιμές του σήμερα.

Για την ελληνική κοινωνία, το στοίχημα του φθινοπώρου είναι αντοχής. Με τις αποταμιεύσεις να εξανεμίζονται και το κόστος δανεισμού να παραμένει υψηλό, η παραμονή του πληθωρισμού σε επίπεδα άνω του 5% για παρατεταμένο διάστημα απειλεί να διευρύνει περαιτέρω τις κοινωνικές ανισότητες και να παγιώσει ένα καθεστώς «ακριβής επιβίωσης».

