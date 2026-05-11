ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 09:17
11.05.2026 06:20

Χανταϊός: Στην Ελλάδα ο 70χρονος επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius – Σε καραντίνα 45 ημερών στο «Αττικόν»

Στην Ελλάδα βρίσκεται πλέον ο 70χρονος Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, μετά την επιχείρηση αεροδιακομιδής που ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα στην αεροπορική βάση της Ελευσίνας.

Ο άνδρας, ο οποίος είναι ασυμπτωματικός και καλά στην υγεία του, μεταφέρθηκε στο «Αττικόν» Νοσοκομείο, όπου θα παραμείνει προληπτικά σε καραντίνα 45 ημερών, λόγω των κρουσμάτων χανταϊού που καταγράφηκαν στο πλοίο.

Η αεροδιακομιδή από την Ολλανδία στην Ελευσίνα

Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα έφτασε στην αεροπορική βάση της Ελευσίνας το C-27 της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο μετέφερε στην Ελλάδα τον Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius.

Ο επαναπατρισμός του επιβάτη έγινε σε δύο φάσεις. Αρχικά, μεταφέρθηκε με ειδική πτήση από την Τενερίφη στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν, στην Ολλανδία, από όπου τον παρέλαβε το αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στο «Αττικόν» με αυστηρά μέτρα ασφαλείας

Στη συνέχεια, ο 70χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο «Αττικόν» Νοσοκομείο, όπου θα τεθεί σε αυστηρή καραντίνα 45 ημερών.

Η καραντίνα θα πραγματοποιηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας επιβάτης είναι καλά στην υγεία του και παραμένει ασυμπτωματικός. Κατά τη διακομιδή του τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας, με τους διασώστες του ΕΚΑΒ να φορούν ειδικές στολές.

Στην αεροδιακομιδή συμμετείχαν ένας γιατρός και ένας νοσηλευτής-διασώστης του ΕΚΑΒ.

Στο αεροσκάφος επέβαινε και ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, ο οποίος επιβλέπει την όλη διαδικασία.

Άδωνις Γεωργιάδης: «Δεν έχει απολύτως τίποτα»

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ξεκαθάρισε ότι ο επιβάτης από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius που επαναπατρίστηκε δεν έχει συμπτώματα και εισάγεται σε καραντίνα αποκλειστικά για προληπτικούς λόγους.

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας

«Ο συμπολίτης μας που επαναπατρίζουμε απο την Ολλανδία μπαίνει για προληπτικούς και μόνον λόγους σε καρταντίνα. Δεν έχει απολύτως τίποτα. Απλά επειδή βρέθηκε στο περιβάλλον αυτό λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα. Είναι απολύτως καλά δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Κακώς έγραψα πάσχει εννοούσα μπορεί να είναι στην περίοδο επώασης. Είναι απολύτως καλά».

