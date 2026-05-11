Πρωταθλήτρια Ελλάδας είναι και μαθηματικά από χθες (10/5) η ΑΕΚ, μετά τη νίκη της επί του Παναθηναϊκού με 2-1 και την ισοπαλία Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ με 1-1 στο Καραϊσκάκη.

Η «Ένωση» πανηγυρίζει το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της, ενώ παράλληλα ονειρεύεται την παρουσία της στη League Phase του Champions League.

Η ΑΕΚ θα μπει στα playoffs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης στο μονοπάτι των πρωταθλητών.

Η κλήρωση για τη φάση που θα μπει η ΑΕΚ θα πραγματοποιηθεί στις 3 Αυγούστου, ενώ τα πρώτα ματς θα πραγματοποιηθούν 18/19 Αυγούστου και οι ρεβάνς στις 25/26 Αυγούστου.

Πώς η ΑΕΚ θα μπει στους ισχυρούς των playoffs

Τα playoffs του Champions League στο μονοπάτι των πρωταθλητών αποτελούνται από δέκα ομάδες.

Την ΑΕΚ, τον πρωταθλητή Νορβηγίας (Βίκινγκ), τον πρωταθλητή Αυστρίας, τον πρωταθλητή Σκωτίας και έξι νικητές από τον 3ο προκριματικό γύρο (Champions path).

Η Ένωση μπαίνει στη διαδικασία με συντελεστή 24.000 πόντων και δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα βρίσκεται στους ισχυρούς (seeded) ή στους ανίσχυρους (unseeded), δεδομένου πως τα εθνικά πρωταθλήματα δεν έχουν ολοκληρωθεί, ενώ η κατάσταση θα διαμορφώνεται εν τη εξελίξει των προκριματικών γύρων.

Η ΑΕΚ θέλει να βρεθεί πάνω από πέντε ομάδες, ώστε να μπει στους ισχυρούς. Μέχρι στιγμής, έχει από κάτω της την Βίκινγκ (8.247). Η Ένωση θέλει να κατακτήσει το πρωτάθλημα Σκωτίας η Χαρτς (11.500), εφόσον βρίσκεται κάτω από την Σέλτικ όσον αφορά τον συντελεστή. Η ομάδα του Κυζιρίδη βρίσκεται στο +1 από τους Κέλτες, δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε.

Στην Αυστρία μάχονται για το πρωτάθλημα η ΛΑΣΚ και η Στουρμ. Η Ένωση χρειάζεται κατάκτηση του τίτλου από την ΛΑΣΚ, καθώς διαθέτει καλύτερο συντελεστή από εκείνη (βρίσκεται πίσω από την Στουρμ). Η ΑΕΚ δεν θέλει επίσης να πάρει το πρωτάθλημα η Φερεντσβάρος, ώστε να μείνει εκτός Champions League και αντ’ αυτού στη διαδικασία να μπει η Γκίορ.

Επιπλέον, η Ένωση γνωρίζει πως υπάρχουν τρεις ομάδες που εκκινούν από τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, με μεγαλύτερο συντελεστή από εκείνη. Πρόκειται για τον Ερυθρό Αστέρα (46.500), την Ντινάμο Ζάγκρεμπ (46.500) και τη Σλόβαν Μπρατισλάβας (36.000). Σε αυτή την περίπτωση, η ελληνική ομάδα θα χαιρόταν για αποκλεισμό τους από ομάδα με μικρότερο συντελεστή από εκείνη, ώστε να αυξήσει τις πιθανότητές της.

Ισχυροί:

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 46.500

(Σερβία) 46.500 Ντινάμο Ζάγκρεμπ (Κροατία) 46.500

(Κροατία) 46.500 Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) 36.000

(Σλοβακία) 36.000 Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 27.250

(Πολωνία) 27.250 ΑΕΚ (Ελλάδα) 24.000

Ανίσχυροι:

Τσέλιε (Σλοβενία) 23.000

(Σλοβενία) 23.000 Ομόνοια (Κύπρος) 21.500

(Κύπρος) 21.500 ΛΑΣΚ (Αυστρία) 21.000

(Αυστρία) 21.000 Χαρτς (Σκωτία) 11.500

(Σκωτία) 11.500 Βίκινγκ (Νορβηγία) 8.247

