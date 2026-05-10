10.05.2026
10.05.2026 21:53

Η ΑΕΚ στους 14 τίτλους στην Super League – Η «χρυσή βίβλος»

Η ΑΕΚ στέφθηκε πρόωρα πρωταθλήτρια μετά τα αποψινά παιχνίδια στην 4η αγωνιστική της Super League.

Έτσι η Ένωση έφτασε τα 14 πρωταθλήματα, έξι πίσω από τον Παναθηναϊκό που μετράει 20, με τελευταίο ωστόσο το 2010. Ο Ολυμπιακός παραμένει μακριά στα 48 πρωταθλήματα.

Η «χρυσή βίβλος» των πρωταθλητών της Super League

Ολυμπιακός (48):

1931, 1933, 1934, 1936, 1937, 1938, 1947, 1948, 1951, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1966, 1967, 1973, 1974, 1975, 1980, 1981, 1982, 1983, 1987, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2021, 2022, 2025

Παναθηναϊκός (20):

1930, 1949, 1953, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1969, 1970, 1972, 1977, 1984, 1986, 1990, 1991, 1995, 1996, 2004, 2010

ΑΕΚ (14):

1939, 1940, 1963, 1968, 1971, 1978, 1979, 1989, 1992, 1993, 1994, 2018, 2023, 2026

ΠΑΟΚ (4):

1976, 1985, 2019, 2024

Άρης (3):

1928, 1932, 1946

ΑΕΛ (1):

1988

