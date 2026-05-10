Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η ΑΕΚ στέφθηκε πρόωρα πρωταθλήτρια μετά τα αποψινά παιχνίδια στην 4η αγωνιστική της Super League.
Έτσι η Ένωση έφτασε τα 14 πρωταθλήματα, έξι πίσω από τον Παναθηναϊκό που μετράει 20, με τελευταίο ωστόσο το 2010. Ο Ολυμπιακός παραμένει μακριά στα 48 πρωταθλήματα.
Ολυμπιακός (48):
1931, 1933, 1934, 1936, 1937, 1938, 1947, 1948, 1951, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1966, 1967, 1973, 1974, 1975, 1980, 1981, 1982, 1983, 1987, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2021, 2022, 2025
Παναθηναϊκός (20):
1930, 1949, 1953, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1969, 1970, 1972, 1977, 1984, 1986, 1990, 1991, 1995, 1996, 2004, 2010
ΑΕΚ (14):
1939, 1940, 1963, 1968, 1971, 1978, 1979, 1989, 1992, 1993, 1994, 2018, 2023, 2026
ΠΑΟΚ (4):
1976, 1985, 2019, 2024
Άρης (3):
1928, 1932, 1946
ΑΕΛ (1):
1988
Διαβάστε επίσης:
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-1: Χάθηκε ο τίτλος, θα παλέψουν για την δεύτερη θέση
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 2-1: Πρωταθλήτρια ξανά η Ενωση!
Χάος στην Πράγα: Οπαδοί εισέβαλαν στον αγώνα Σλάβια-Σπάρτα και επιτέθηκαν στους αντιπάλους με φωτοβολίδες (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.