Φωτιά σε αεροσκάφος της Turkish Airlines που προσγειώθηκε στο Κατμαντού – Σώοι οι σχεδόν 300 επιβαίνοντες (video)

Μικρής έκτασης φωτιά εκδηλώθηκε σε αεροσκάφος της τουρκικής αεροπορικής εταιρείας Turkish Airlines, το οποίο προσγειώθηκε σήμερα (11/5) στην πρωτεύουσα του Νεπάλ, το Κατμαντού.

Το περιστατικό είχε σαν αποτέλεσμα οι αρχές να κλείσουν τον αερολιμένα για περίπου μια ώρα, ωσότου τεθεί υπό έλεγχο.

Οι 277 επιβάτες και 11 μέλη του πληρώματος του Airbus 333 (σ.σ. συντόμευση του A330-300), που εκτέλεσε πτήση στην Κατμαντού από την Κωνσταντινούπολη, αποβιβάστηκαν με ασφάλεια μετά την πυρκαγιά σε πίσω δεξιά τροχό του συστήματος προσγείωσης, διαβεβαίωσε το Reuters ο Γκιανέντρα Μπουλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας του Νεπάλ.

Turkish Airlines aircraft’s tyres caught fire while landing at Tribhuvan International Airport in Kathmandu, Nepal. All passengers and crew were safely evacuated, police say. – ANI@ScopeReport_ pic.twitter.com/ZxL3ZLF3wR May 11, 2026

