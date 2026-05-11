search
ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 09:18
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.05.2026 08:22

Εύβοια: Πέθανε ξαφνικά μετά τη φιέστα της αγαπημένης του ομάδας

11.05.2026 08:22
bala_podosfairou

Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στην Εύβοια ο αιφνίδιος θάνατος ενός 67χρονου, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή το βράδυ του Σαββάτου, λίγες μόλις ώρες μετά τη χαρά και τους πανηγυρισμούς για την αγαπημένη του ομάδα.

Όπως μεταδίδει το evima.gr, ο άτυχος άνδρας είχε βρεθεί στο γήπεδο για να παρακολουθήσει τη φιέστα του Ταμυναϊκού, δίνοντας – όπως πάντα – το «παρών» στις κερκίδες ως πιστός φίλαθλος της ομάδας που στήριζε με πάθος εδώ και χρόνια.

Οταν επέστρεψε στο σπίτι του αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και λίγη ώρα αργότερα κατέληξε, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους και ολόκληρη την τοπική κοινωνία του Αλιβερίου.

Οι άνθρωποι που βρέθηκαν δίπλα του στο γήπεδο αδυνατούν ακόμη να συνειδητοποιήσουν την τραγική εξέλιξη.

«Ήταν μια χαρά… μιλούσαμε, γελούσαμε και πριν από λίγη ώρα μάθαμε την τραγική είδηση ότι έφυγε ξαφνικά από τη ζωή», ανέφεραν συγκλονισμένοι φίλοι του.

Η είδηση του θανάτου του 67χρονου έχει σκορπίσει ανείπωτη θλίψη στο Αλιβέρι, με όσους τον γνώριζαν να μιλούν για έναν άνθρωπο αγαπητό, χαμογελαστό και πάντα κοντά στην ομάδα της καρδιάς του.

Διαβάστε επίσης:

Χανταϊός: Στην Ελλάδα ο 70χρονος επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius – Σε καραντίνα 45 ημερών στο «Αττικόν»

Καιρός: Η χώρα μας σε καλοκαιρινό και Αφρικανικό κλοιό!

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά της Κω

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
euoiki zumi
BUSINESS

Ευβοϊκή Ζύμη: Νέα μονάδα, πράσινη ενέργεια και μηδενικά ατυχήματα στο πρώτο ESG Report

Antigoni-Buxton–new
LIFESTYLE

Antigoni Buxton: «Πριν ανέβω στη σκηνή, θέλω να μιλήσω με τη μαμά μου και με τον Θεό» δήλωσε η εκπρόσωπος της Κύπρου στη Eurovision (Video)

eurimak makbel
BUSINESS

ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC: Επενδύσεις, εξαγωγές και νέα προϊόντα οδηγούν τη στρατηγική ανάπτυξης

METALLICA_NEW
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Τρύπες: Ευχαριστίες στους Metallica για το «Δεν χωράς πουθενά»

akinita_2510_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η μεσαία τάξη χάνει σταδιακά την πρόσβαση στην πρώτη κατοικία στην Αθήνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
dimitriadis grigoris xadelfos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη δίνη των υποκλοπών η κυβέρνηση μετά τις δηλώσεις Δημητριάδη - Τα ερωτήματα και η οργή της αντιπολίτευσης

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Νέο κεφάλαιο στον τομέα Ειδήσεων- Ενημέρωσης - Προκρίνεται ο Άγγελος Πετρόπουλος

plakias-eksot
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νίκος Πλακιάς απόλαυσε τους Metallica επί σκηνής (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 09:17
euoiki zumi
BUSINESS

Ευβοϊκή Ζύμη: Νέα μονάδα, πράσινη ενέργεια και μηδενικά ατυχήματα στο πρώτο ESG Report

Antigoni-Buxton–new
LIFESTYLE

Antigoni Buxton: «Πριν ανέβω στη σκηνή, θέλω να μιλήσω με τη μαμά μου και με τον Θεό» δήλωσε η εκπρόσωπος της Κύπρου στη Eurovision (Video)

eurimak makbel
BUSINESS

ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC: Επενδύσεις, εξαγωγές και νέα προϊόντα οδηγούν τη στρατηγική ανάπτυξης

1 / 3