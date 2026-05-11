ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC: Επενδύσεις, εξαγωγές και νέα προϊόντα οδηγούν τη στρατηγική ανάπτυξης

Με επενδύσεις που έως το τέλος του 2026 θα φτάσουν τα 26 εκατ. ευρώ, ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας και διαρκή επέκταση στις διεθνείς αγορές, η EURIMAC συνεχίζει να χτίζει τη θέση της ως ένας από τους ισχυρότερους παίκτες της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων. Η εταιρεία, που βρίσκεται πίσω από το brand ΜΑΚΒΕΛ, διατηρεί έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό και επενδύει παράλληλα σε νέα προϊόντα, βιώσιμες πρακτικές και τεχνολογικό εκσυγχρονισμό.

Η EURIMAC διαθέτει σήμερα περίπου το 30% της ελληνικής αγοράς ζυμαρικών, τόσο μέσω προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας όσο και μέσω των δικών της εμπορικών σημάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, το brand ΜΑΚΒΕΛ κατέγραψε ανάπτυξη 77,2% την περίοδο 2022-2025, όταν η συνολική αγορά ζυμαρικών αυξήθηκε κατά 5,3% σε όγκο.

Παράλληλα, η εταιρεία παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή στο εξωτερικό, καθώς παράγει περίπου το 50% των ελληνικών ζυμαρικών που εξάγονται διεθνώς. Η παρουσία της εκτείνεται πλέον σε 60 χώρες, ενώ το 55% των συνολικών πωλήσεων προέρχεται από διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η εξωστρέφεια αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής ανάπτυξης, μέσα από πολυετείς συνεργασίες και ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της ελληνικής παραγωγής.

Το 2025 αποτέλεσε χρονιά στρατηγικής προετοιμασίας για τα επόμενα στάδια ανάπτυξης. Η εταιρεία επέλεξε να δώσει έμφαση στην ολοκλήρωση σημαντικού μέρους του επενδυτικού σχεδιασμού, πριν προχωρήσει σε νέες εμπορικές συνεργασίες ή περαιτέρω επέκταση παραγωγικής δραστηριότητας. Το επενδυτικό πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2020 αφορά νέες υποδομές, τεχνολογικό εξοπλισμό και αναβάθμιση της παραγωγικής διαδικασίας, με στόχο την περαιτέρω αύξηση της ανταγωνιστικότητας.

Παρά το απαιτητικό διεθνές περιβάλλον, η EURIMAC διατήρησε μηδενικό δανεισμό, ενώ το 2025 αποτέλεσε τη δεύτερη καλύτερη χρονιά στην ιστορία της εταιρείας σε επίπεδο όγκου πωλήσεων και λειτουργικών αποτελεσμάτων, μετά το ιστορικό ρεκόρ του 2024.

Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 66,83 εκατ. ευρώ από 72,56 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα EBITDA ανήλθαν στα 12,56 εκατ. ευρώ έναντι 13,81 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 10,18 εκατ. ευρώ από 11,79 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 8,63 εκατ. ευρώ έναντι 10,70 εκατ. ευρώ το 2024. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η αποκλιμάκωση των οικονομικών μεγεθών συνδέεται με τη στρατηγική επιλογή ολοκλήρωσης του επενδυτικού πλάνου και όχι με κάμψη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η παραγωγική δυναμική παραμένει κρίσιμο στοιχείο για τη λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας. Ο όγκος πωλήσεων το 2024 διαμορφώθηκε στους 76.200 τόνους, ενώ το 2025 ανήλθε στους 72.300 τόνους. Για το 2026 ο στόχος έχει τεθεί στους 78.000 τόνους, ενώ με την ολοκλήρωση των επενδύσεων ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός προβλέπει παραγωγή 85.000 τόνων.

Σημαντικό βάρος δίνεται και στη βιωσιμότητα. Η εταιρεία επενδύει εδώ και χρόνια σε πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης, ενώ ήδη από το 2013 προχώρησε στην κατασκευή μονάδας καύσης βιομάζας για την παραγωγή θερμικής ενέργειας στο εργοστάσιό της. Παράλληλα, χρησιμοποιεί αποκλειστικά ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας και εφαρμόζει πολιτική μηδενικών αποβλήτων προς ταφή. Η EURIMAC έχει πιστοποιηθεί σε επίπεδο Platinum για zero waste to landfill και, σύμφωνα με την εταιρεία, αποτελεί την πρώτη βιομηχανία τροφίμων στην Ελλάδα με αποδεδειγμένα μηδενικά απόβλητα.

Στο πεδίο της καινοτομίας, η εταιρεία επενδύει και σε νέες κατηγορίες προϊόντων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η νέα σειρά ζυμαρικών χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη ΜΑΚΒΕΛ, η οποία αναπτύχθηκε έπειτα από πενταετή επιστημονική έρευνα και κλινικές μελέτες. Η σειρά στοχεύει στη δημιουργία προϊόντων που συνδυάζουν τη γεύση των παραδοσιακών ζυμαρικών με καλύτερο γλυκαιμικό έλεγχο και πιο ισορροπημένη διατροφή, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες.

Παράλληλα, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στην τοπική κοινωνία και στην απασχόληση, καθώς το 97% των εργαζομένων της προέρχεται από την ευρύτερη περιοχή του Κιλκίς. Μέσα από δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και συνεργασίες με τοπικούς φορείς, η EURIMAC επιδιώκει να διατηρεί ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα στην περιοχή όπου δραστηριοποιείται.

