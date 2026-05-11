Στον εντοπισμό του θαλάσσιου drone στη Λευκάδα αναφέρθηκε ο υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας, κάνοντας λόγο για εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό.

Μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ, ο κ. Γκίκας τόνισε ότι πρόκειται για υπόθεση που έχει κινητοποιήσει πλήρως τις ελληνικές αρχές. «Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Οι ελληνικές αρχές από την πρώτη στιγμή έχουν πέσει πάνω στο ζήτημα αυτό. Εξετάζουν από ποια χώρα κατασκευάστηκε, προσπαθούμε να βρούμε πώς βρέθηκε εδώ και ποια ήταν η αποστολή του. Αυτή τη στιγμή οι έρευνες είναι σε εξέλιξη» σημείωσε.

Στόχος ρωσικό τάνκερ το πιθανότερο σενάριο

Ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής περιέγραψε επίσης τα σενάρια που εξετάζονται για την προέλευση και τη διαδρομή του drone – καθώς ήταν γεμάτο με 100 κιλά εκρηκτικά – κάνοντας αναφορά σε πιθανές εξελίξεις στη γεωπολιτική σκακιέρα της Ανατολικής Μεσογείου.

«Σενάρια υπάρχουν. Το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι, ακριβώς επειδή υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου κινήσεις του ρωσικού σκιώδους στόλου και έχουν υπάρξει πρόσφατες επιθέσεις, οι Ουκρανοί έχουν μεταφέρει κάποια τέτοια drones με εκρηκτικά προκειμένου να δημιουργήσουν πρόβλημα σε ρωσικά πλοία» ανέφερε.

Εμβέλεια έως και 600 χιλιόμετρα

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα συγκεκριμένα συστήματα έχουν μεγάλη επιχειρησιακή εμβέλεια, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον άμεσο εντοπισμό τους.

«Αυτά τα drones έχουν μεγάλη εμβέλεια, μπορεί να βρίσκονται ακόμα και 400, 500, 600 χιλιόμετρα μακριά και να κατευθύνονται εδώ. Φαίνεται ότι αυτό υπέστη κάποια βλάβη και εκινείτο ακυβέρνητο» είπε.

Ο κ. Γκίκας ανέφερε πώς το drone θα μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο για πολίτες και τουριστικές περιοχές. «Εμείς θεωρούμε ότι είναι ένα σοβαρό γεγονός, διότι ένα σκάφος το οποίο κυκλοφορεί ακυβέρνητο και χωρίς σήμανση, χωρίς πλάκα, χωρίς τίποτα, ένα μαύρο πράγμα με εκρηκτικά θα μπορούσε κάλλιστα να πέσει σε ένα τουριστικό σημείο» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι το περιστατικό συνέβη σε μια ιδιαίτερα πολυσύχναστη θαλάσσια ζώνη του Ιονίου, με έντονη τουριστική δραστηριότητα.

«Μιλάμε για περιοχή Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, όπου έρχονται συνεχώς κότερα από την Ιταλία. Είναι μια ήρεμη περιοχή, και γι’ αυτό ακριβώς η υπόθεση αξιολογείται ως σοβαρή» ανέφερε.

«Εχουμε τα μέσα για ενισχυμένη επιτήρηση, εφόσον υπάρχει σχετική πληροφορία»

Απαντώντας στην κριτική ότι το drone εντοπίστηκε τυχαία από ψαράδες, ο Στέφανος Γκίκας υποστήριξε ότι η εικόνα των ελληνικών υδάτων και οι επιχειρησιακές δυνατότητες πρέπει να αξιολογούνται με ρεαλισμό.

«Δεν ζούμε αυτή τη στιγμή μια πολεμική κατάσταση στη χώρα μας. Στο Ιόνιο υπάρχουν τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα ακτογραμμής και χιλιάδες σκάφη. Ένα αντικείμενο μπορεί να περάσει ως σκάφος αναψυχής ή ψαράδικο και να μην προκαλέσει ανησυχία» είπε.

Ωστόσο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αυστηροποίησης των μέτρων, εφόσον προκύψουν νέα δεδομένα. «Εάν δούμε ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί να επαναληφθεί, τότε αλλάζουν τα μέτρα ασφαλείας και ανεβαίνουν τα επίπεδα επιτήρησης» τόνισε.

Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι οι ελληνικές αρχές διαθέτουν τα μέσα για ενισχυμένη επιτήρηση, εφόσον υπάρχει σχετική πληροφορία.

«Φυσικά έχει δυνατότητες το Λιμενικό και το Πολεμικό Ναυτικό. Αν υπήρχε πληροφορία ότι τέτοια drones βρίσκονται στην περιοχή, τα μέτρα θα ήταν πολύ πιο αυστηρά» ανέφερε.

Έρευνες σε επιχειρησιακό και σε διπλωματικό επίπεδο

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι η υπόθεση διερευνάται σε βάθος τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε διπλωματικό επίπεδο.

«Οι ελληνικές αρχές κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν και στο διπλωματικό και στο επιχειρησιακό πεδίο. Θεωρούμε ότι είναι ένα σοβαρό γεγονός και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη» είπε.

Αναφερόμενος στην πιθανή εξέλιξη της υπόθεσης, σημείωσε ότι πρόκειται πιθανότατα για μεμονωμένο περιστατικό, χωρίς να αποκλείει όμως την ανάγκη αναπροσαρμογής των μέτρων.

«Αυτό είναι ένα μεμονωμένο, σοβαρό γεγονός και τα επιχειρησιακά ζητήματα θα κλιμακωθούν ανάλογα με τα ευρήματα της έρευνας» κατέληξε.

