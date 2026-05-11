Θρίλερ στην Κορινθία: Εντοπίστηκε άνδρας με τραύμα από πυροβολισμό

Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές και στο ΕΚΑΒ στο Μπολάτι Κορινθίας, όπου ένας άνδρας εντοπίστηκε πυροβολημένος.

Σύμφωνα με το korinthia24, τον άνδρα φέρεται να βρήκε ο αδερφός του, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις αρχές. Στο σημείο σπεύδει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ κινητοποιήθηκε και η Αστυνομία προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες του περιστατικού.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του ή για το πώς σημειώθηκε ο πυροβολισμός.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 48χρονο για σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκων σε πάρκο

Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: Ψάχνουν ακόμη στον Λουδία για το πτώμα, στον εισαγγελέα οι δύο συλληφθέντες

Κρήτη: Σοκ με την 28χρονη που βρέθηκε βαριά τραυματισμένη – Τα σενάρια που εξετάζει η αστυνομία