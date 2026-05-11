Νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε οικισμό στην Ξάνθη, το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, το βρέφος εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην περιοχή της Ξάνθης, με το τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων να συλλαμβάνει την μητέρα για παραμέληση ανηλίκου.

Αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή για να διευκρινιστούν τα αίτια θανάτου και αν το βρέφος γεννήθηκε νεκρό ή συνέβη κάτι μετά την γέννησή του.

Αυτήν την ώρα η μητέρα δίνει κατάθεση σχετικά με το τι συνέβη στο νεογέννητο παιδί της και πώς αυτό κατέληξε νεκρό.

Επιτόπου βρίσκονται αστυνομικοί της σήμανσης για να συγκεντρώσουν απότυπώματα και γενετικό υλικό, ενώ αναζητείται ο πατέρας και άλλα μέλη του οικογενειακού περιβάλλοντος.

