Σήμερα το απόγευμα θα ολοκληρωθεί η επιχείρηση εκκένωσης από το κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius», όπου 3 άνθρωποι πέθαναν από τον χανταϊό.

Οι τελευταίοι που έχουν μείνει για να αποχωρήσουν από το κρουαζιερόπλοιο, είναι πολίτες από την Αυστραλία και την Ολλανδία, οι οποίοι θα επαναπατριστούν με βραδινές πτήσεις.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας, μία πτήση από την Αυστραλία θα μεταφέρει έξι επιβάτες από την Τενερίφη, ενώ στην Ολλανδία θα ταξιδέψουν άλλοι 18 επιβάτες. Στις ίδιες πτήσεις θα επιβιβαστούν και πολίτες άλλων χωρών, που θα ψάξουν δεύτερη πτήση για να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, οκτώ επιβάτες έχουν νοσήσει, εκ των οποίων οι έξι έχουν επιβεβαιωμένα προσβληθεί από τον χανταϊό. Οι νεκροί είναι ένα ζευγάρι από την Ολλανδία και ένας από την Γερμανία.

Τα ξημερώματα, έγινε γνωστό πως και ένας από τους 17 Αμερικανούς επιβάτες που επαναπατρίζονται βρέθηκε θετικός στον χανταϊό, ενώ ένας δεύτερος εμφανίζει ήπια συμπτώματα.

Θετικός είχε εντοπιστεί και ένας Γάλλος πολίτης. Συνολικά 147 άτομα (επιβάτες και πλήρωμα) ταξίδευαν με το πλοίο. Δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν τα δύο αυτά περιστατικά περιλαμβάνονται στα έξι επιβεβαιωμένα κρούσματα.

