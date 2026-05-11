Με διάθεση… Ιουνίου θα κυλήσουν οι πρώτες ημέρες της νέας εβδομάδας, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου.
Όπως αναφέρει ο γνωστός μετεωρολόγος, η ανοιξιάτικη αστάθεια θα περιοριστεί κυρίως στα ορεινά και βόρεια, αφήνοντας χώρο σε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και σε θερμοκρασίες που κατά τόπους θα θυμίσουν τις πρώτες σοβαρές ζέστες του καλοκαιριού.
Πιο αναλυτικά, η εβδομάδα θα ξεκινήσει με τον υδράργυρο να παίρνει αισθητά την ανηφόρα, ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά, δημιουργώντας μια εικόνα σχεδόν καλοκαιρινή στις περισσότερες περιοχές της χώρας.
Παρ’ όλα αυτά, η ατμόσφαιρα δεν θα χάσει εντελώς τον ανοιξιάτικο χαρακτήρα της, αφού κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας θα εμφανίζονται στα βόρεια και στα βουνά σύντομες μπόρες ή λίγες καταιγίδες, περισσότερο ως μια υπενθύμιση ότι βρισκόμαστε ακόμη στον Μάιο.
Από τα μέσα της εβδομάδας και μετά, η ένταση της ζέστης θα αρχίσει να εξομαλύνεται, επαναφέροντας πιο ισορροπημένες για την εποχή καιρικές συνθήκες.
