Θεσσαλονίκη: Αγριογούρουνο και αλεπού έκαναν βόλτες σε αυλή σπιτιού

Αντιμέτωποι με μια άκρως ασυνήθιστη κατάσταση βρέθηκαν κάτοικοι στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, όταν μέσα σε διάστημα λίγων ημερών στην αυλή κατοικίας εμφανίστηκαν διαδοχικά ένα αγριογούρουνο και μία αλεπού.

Σύμφωνα με το Voria.gr, το αγριογούρουνο μπήκε στον κήπο της κατοικίας και παρέμεινε εγκλωβισμένο για περίπου δύο ώρες, χωρίς να μπορεί να βρει διέξοδο.

Η ιδιοκτήτρια προσπάθησε να βοηθήσει το ζώο να απομακρυνθεί, σκάζοντας μερικά μπαλόνια ώστε να τρομάξει και να κινηθεί προς την έξοδο. Τελικά, το αγριογούρουνο κατάφερε να φύγει μόνο του από τον χώρο.

Λίγες ημέρες αργότερα, στον ίδιο κήπο εμφανίστηκε και μία αλεπού, η οποία περιπλανήθηκε για λίγο στην περιοχή και αποχώρησε χωρίς να προκαλέσει αναστάτωση.

