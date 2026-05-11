Τέλος στις κρατήσεις με πετσέτες στις ξαπλώστρες βάζει η απόφαση δικαστηρίου που αποζημιώνει Γερμανό τουρίστα που είχε πέσει κατά τη διάρκεια των διακοπών του… θύμα του «ρεζερβέ».

Το θέμα κάνει τον γύρο του κόσμου. Παραθεριστές περιέγραψαν στο BBC – το οποίο δείχνει ενδιαφέρον λόγω του αυξημένου αριθμού Βρετανών τουριστών που επισκέπτονται κάθε χρόνο τη χώρα μας – πώς ορισμένα ξενοδοχεία και θέρετρα αναστέλλουν την πρακτική να κάνουν κράτηση σε ξαπλώστρες χρησιμοποιώντας πετσέτες.

Υπενθυμίζουμε ότι την περασμένη εβδομάδα, Γερμανός τουρίστας μήνυσε τον ταξιδιωτικό του πράκτορα επειδή επέτρεψε να συμβαίνει αυτή η πρακτική, ενώ βρισκόταν σε διακοπές με την οικογένειά του στην Ελλάδα το 2024.

Ισχυρίστηκε ότι ξόδευε 20 λεπτά την ημέρα προσπαθώντας να βρει ξαπλώστρα, παρόλο που ξυπνούσε στις 6 κάθε πρωί, για να απολαύσει λίγες ακτίνες ήλιου.

Δικαστές σε περιφερειακό δικαστήριο του Ανόβερου επιδίκασαν στην οικογένειά του επιστροφή χρημάτων ύψους άνω των 900 ευρώ.

Μιλώντας στην Daily Mail, δήλωσε ότι η απόφαση λειτουργεί ως «προειδοποίηση» προς άλλους τουριστικούς πράκτορες και ξενοδοχεία που επιτρέπουν αυτό που μερικές φορές είναι γνωστό ως «εξόρμηση της αυγής» (dawn dash).

«Πολύ σημαντική απόφαση»

Ο άνδρας είχε πληρώσει 7.186 ευρώ σε πακέτο διακοπών στην Κω μαζί τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους.

Στα επιχειρήματά του ενώπιον του δικαστηρίου είπε ότι ο ταξιδιωτικός πράκτορας δεν είχε επιβάλει τον κανόνα του ξενοδοχείου που απαγόρευε την «κράτηση» ξαπλωστρών με πετσέτες.

Είπε ότι οι ξαπλώστρες δεν ήταν διαθέσιμες ακόμη και στις 6 το πρωί, και τα παιδιά του αναγκάζονταν να ξαπλώνουν στο πάτωμα.

Παρόλο που ο ταξιδιωτικός πράκτορας τού είχε αρχικά δώσει επιστροφή χρημάτων 350 ευρώ, οι δικαστές στο Ανόβερο έκριναν ότι η οικογένεια δικαιούταν επιστροφή ύψους 986,70 ευρώ.

Οι δικαστές αναγνώρισαν ότι η ταξιδιωτική εταιρεία δεν διαχειριζόταν το ξενοδοχείο και δεν μπορούσε να διασφαλίσει ότι κάθε πελάτης θα είχε πρόσβαση σε ξαπλώστρα ανά πάσα στιγμή.

Ωστόσο, ανέφεραν ότι ο πράκτορας είχε την υποχρέωση να διασφαλίσει την ύπαρξη μιας οργανωτικής δομής που να εγγυάται μια «λογική» αναλογία ξαπλωστρών ανά επισκέπτη.

Ο άνδρας, τον οποίο η Daily Mail αναγνώρισε ως David Eggert, έναν 48χρονο πατέρα δύο παιδιών και πιλότο από το Ντίσελντορφ, δήλωσε σε συνέντευξή του την Κυριακή: «Ήταν ένα μεγάλο ξενοδοχείο, πολύ πολυτελές, με περίπου 400 ξαπλώστρες. Και οι 400 ξαπλώστρες είχαν πετσέτες πάνω τους. Οι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούσαν στην πραγματικότητα τις ξαπλώστρες, καθώς οι επισκέπτες πήγαιναν στην πόλη ή επέστρεφαν στο κρεβάτι και κοιμόντουσαν».

Είπε ότι πιστεύει πως πρόκειται για μια «πολύ, πολύ σημαντική απόφαση».

«Όταν ξεκινήσει η περίοδος των διακοπών τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και οι άνθρωποι αντιμετωπίσουν το ίδιο πρόβλημα, θα πουν: «Κοιτάξτε, κάποιος μήνυσε έναν ταξιδιωτικό πράκτορα για αυτό. Θα κάνω το ίδιο’», ανέφερε.

«Εάν χιλιάδες παραθεριστές αρχίσουν να μηνύουν ταξιδιωτικές εταιρείες, το κόστος θα ανέλθει σε εκατομμύρια» πρόσθεσε.

Από τότε που η απόφαση έγινε γνωστή νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, άλλοι παραθεριστές δήλωσαν στο BBC ότι έχουν αντιμετωπίσει παρόμοια ζητήματα

Διαβάστε επίσης

Χανιά: Ακόμη ένα τροχαίο με πατίνι – Στο νοσοκομείο δύο 15χρονοι

Απεργία ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 13/05 – Ποιοι συμμετέχουν, τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

Πατίνια στην Αθήνα: Όλο το σχέδιο του Δήμου – όριο ταχύτητας 25χλμ και 1.574 θέσεις, τι προβλέπει για πεζοδρόμια και πλατείες