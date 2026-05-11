Χανιά: Ακόμη ένα τροχαίο με πατίνι – Στο νοσοκομείο δύο 15χρονοι

Δύο 15χρονοι τραυματίστηκαν το μεσημέρι της Κυριακής (10/5) στα Χανιά, έπειτα από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι ανήλικοι επέβαιναν μαζί στο πατίνι και κινούνταν σε κατηφορικό τμήμα του δρόμου, όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Το πατίνι εξετράπη της πορείας του και κατέληξε εκτός οδοστρώματος, με αποτέλεσμα οι δύο 15χρονοι να πέσουν και να τραυματιστούν.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τους τραυματίες και τους μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

