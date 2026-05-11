Μέγιστη ταχύτητα τα 25 χλμ στους δρόμους και τα 6χλμ (ταχύτητα πεζού) σε πεζόδρομους και πλατείες, αλλά και με αυστηρά πρόστιμα, καθώς και χωροθέτηση με ειδική σήμανση 1.574 θέσεων σε 124 σημεία της πρωτεύουσας, προβλέπει το ειδικό σχέδιο του Δήμου Αθηναίων για τα πατίνια.

Η εικόνα με τα ηλεκτρικά πατίνια πεταμένα σε πεζοδρόμια, μπροστά σε ράμπες ΑμεΑ, σε πλατείες και γωνίες δρόμων, αλλά και τα ολοένα συχνότερα ατυχήματα, αρκετά από τα οποία αφορούν ακόμη και ανήλικους, οδηγούν πλέον τον Δήμο Αθηναίων σε ένα αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας για τα Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα (ΕΠΗΟ).

Η νέα Κανονιστική Απόφαση, η οποία αναμένεται να εγκριθεί στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επιχειρεί να βάλει «φρένο» στην άναρχη κυκλοφορία και στάθμευση των ηλεκτρικών πατινιών, θεσπίζοντας συγκεκριμένους κανόνες για τις εταιρείες εκμίσθωσης αλλά και για τους χρήστες.

1.574 ειδικές θέσεις στάθμευσης σε 124 σημεία

Κεντρικός άξονας του σχεδίου είναι η δημιουργία οργανωμένων σημείων στάθμευσης για τα πατίνια σε όλη την πόλη. Σύμφωνα με το τελικό σχέδιο της Κανονιστικής Απόφασης, ο Δήμος Αθηναίων χωροθετεί συνολικά 1.574 θέσεις στάθμευσης σε 124 σημεία, με ειδική σήμανση, ενώ οι σχετικές εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει.

Η χωροθέτηση έγινε με βάση τις ανάγκες κάθε περιοχής και τη μεγάλη συγκέντρωση πατινιών που παρατηρείται σε ορισμένες γειτονιές και τουριστικά σημεία της πόλης.

Από τις θέσεις αυτές, το 90% θα διατίθεται στις εταιρείες εκμίσθωσης ηλεκτρικών πατινιών, ενώ το υπόλοιπο 10% θα προορίζεται δωρεάν για ιδιώτες χρήστες. Μάλιστα, εάν υπάρξουν αδιάθετες θέσεις, αυτές θα μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα από ιδιώτες.

Ετήσιο τέλος έως 120 ευρώ ανά πατίνι

Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Αθήνα θα πρέπει πλέον να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να λάβουν ετήσια άδεια λειτουργίας και χρήσης θέσεων στάθμευσης.

Το κόστος καθορίζεται ανάλογα με τη δημοτική κοινότητα:

Στην 1η και 2η Δημοτική Κοινότητα το τέλος φτάνει τα 120 ευρώ ανά πατίνι.

Στην 3η, 6η και 7η Δημοτική Κοινότητα ορίζεται στα 80 ευρώ.

Στην 4η και 5η Δημοτική Κοινότητα διαμορφώνεται στα 60 ευρώ ανά πατίνι.

Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων επισημαίνει ότι δεν έχει σήμερα τη δυνατότητα να καθορίζει ούτε τον αριθμό των πατινιών που κυκλοφορούν ούτε τη διαδικασία αδειοδότησης των εταιρειών, καθώς αυτά ρυθμίζονται από την κεντρική νομοθεσία. Για τον λόγο αυτό έχει ήδη καταθέσει σχετικές προτάσεις προς το αρμόδιο υπουργείο.

Δούκας: «Η Αθήνα δεν μπορεί να παραμένει όμηρος του χάους»

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μιλώντας στα «ΝΕΑ», υπογραμμίζει ότι στόχος της νέας κανονιστικής είναι να μπει τέλος στην ανεξέλεγκτη κατάσταση που επικρατεί σήμερα.

«Η Αθήνα δεν μπορεί να παραμένει όμηρος της άναρχης κυκλοφορίας και στάθμευσης των ηλεκτρικών πατινιών. Με τη νέα Κανονιστική Απόφαση δημιουργούμε ένα οργανωμένο πλαίσιο λειτουργίας, με 1.574 ειδικά χωροθετημένες θέσεις στάθμευσης σε 124 σημεία της πόλης, ύστερα από δημόσια διαβούλευση και συνομιλίες με τις εταιρείες των πατινιών», σημειώνει.

Ο ίδιος κάνει λόγο και για σοβαρά κενά στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, αναφέροντας μεταξύ άλλων: την ελλιπή προστασία των ανηλίκων, την απουσία υποχρεωτικής ταυτοποίησης χρηστών από τις εταιρείες, τη δυσκολία επιβολής προστίμων, την αργή διαδικασία απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων πατινιών, αλλά και την απουσία υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης.

Όπως τονίζει, ο Δήμος Αθηναίων θα αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να αλλάξει το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο και να αποκτήσει μεγαλύτερες δυνατότητες παρέμβασης.

Όριο 25 χλμ./ώρα στους δρόμους και 6 χλμ./ώρα σε πλατείες και πεζόδρομους

Η νέα κανονιστική επαναφέρει με αυστηρό τρόπο τους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για τα ΕΠΗΟ.

Η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα για τα ηλεκτρικά πατίνια στους δρόμους παραμένει τα 25 χιλιόμετρα την ώρα.

Ωστόσο, στις περιοχές αυξημένης κίνησης πεζών – όπως πεζόδρομοι, πλατείες και κοινόχρηστοι χώροι – η κυκλοφορία θα επιτρέπεται μόνο με «ταχύτητα πεζού», δηλαδή έως 6 χιλιόμετρα την ώρα.

Παράλληλα, απαγορεύεται πλήρως η κίνηση των πατινιών πάνω στα πεζοδρόμια. Η μεταφορά τους από το πεζοδρόμιο προς το οδόστρωμα και αντίστροφα θα πρέπει να γίνεται πεζή, με τον χρήστη να περπατά μεταφέροντας το όχημα δίπλα του.

Εξαίρεση προβλέπεται μόνο για τα ΕΠΗΟ που χρησιμοποιούνται από άτομα με αναπηρία.

Πρόστιμα έως και 150 ευρώ

Το νέο πλαίσιο συνοδεύεται και από αυστηρότερη επιτήρηση σε ό,τι αφορά τη στάθμευση και την κυκλοφορία.

Τα πρόστιμα που προβλέπονται από τον ΚΟΚ ξεκινούν από 30 ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως τα 150 ευρώ, ειδικά σε περιπτώσεις κατάληψης ράμπας ΑμεΑ ή μαζικής παράνομης απόθεσης πατινιών.

Σύμφωνα με την αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας Ελένη Ζωντήρου, μόνο μέσα στο 2025 έχουν ήδη βεβαιωθεί 2.826 παραβάσεις για μαζική απόθεση ΕΠΗΟ στην Αθήνα.

Το βασικό πρόβλημα, πάντως, παραμένει η δυσκολία επιβολής προστίμων σε μεμονωμένες περιπτώσεις παράνομης στάθμευσης, καθώς ο χρήστης συνήθως έχει αποχωρήσει όταν εντοπίζεται το πατίνι, κάτι που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη τη διαδικασία του αυτοφώρου και της βεβαίωσης της παράβασης.

Με τη νέα κανονιστική, ο Δήμος Αθηναίων επιχειρεί ουσιαστικά να βάλει τάξη σε ένα πεδίο που τα τελευταία χρόνια εξελίχθηκε χωρίς ουσιαστικούς κανόνες, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις τόσο από πεζούς όσο και από κατοίκους του κέντρου της πόλης.

