Ο ένας εκ των δύο Αμερικανών στρατιωτών που αγνοούνταν από τις 2 Μαΐου, εντοπίστηκε σήμερα στο Μαρόκο.

Ο στρατιώτης, ανθυπολοχαγός Κέντρικ Λαμόντ Κι Τζούνιορ, ηλικίας 27 ετών, εντοπίστηκε σε βραχώδη πλαγιά στην περιοχή Καπ Ντράα το Σάββατο και τα ξημερώματα της Δευτέρας (Κυριακή στις ΗΠΑ) ο στρατός ανακοίνωσε πως τον εντόπισε νεκρό.

Τα ίχνη του μαζί με ενός ακόμη στρατιώτη που παραμένει αγνοούμενος, εξαφανίστηκαν ένώ βρίσκονταν στη περιοχή για την άσκηση «African Lion 2026».

Οι δυο τους είχαν πέσει σε γκρεμό κατά τη διάρκεια εκδρομής, καθώς ήταν ημέρα που βρίσκονταν εκτός υπηρεσίας.

