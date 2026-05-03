ΚΥΡΙΑΚΗ 03.05.2026 17:25
Μαρόκο: Αγνοούνται δύο Αμερικανοί στρατιώτες που συμμετείχαν στην άσκηση «African ​Lion ⁠2026»

Δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί που συμμετείχαν στα διεθνή γυμνάσια με την επωνυμία African Lion 2026 φέρονται ως αγνοούμενοι από χθες Σάββατο το βράδυ στο νότιο Μαρόκο, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι μαροκινές ένοπλες δυνάμεις και η διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ για την περιοχή της Αφρικής (Africom), διευκρινίζοντας πως επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης είναι σε εξέλιξη,

Τα στρατιωτικά γυμνάσια, που οργανώθηκαν από τις μαροκινές ένοπλες δυνάμεις FAR σε σύμπραξη με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, ξεκίνησαν επίσημα τη Δευτέρα στο Αγκαντίρ, στο νότιο Μαρόκο, σύμφωνα με τις FAR.

«Δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί που συμμετείχαν στην African Lion 2026 αναφέρθηκαν ως αγνοούμενοι στις 2 Μαΐου 2026 στις 21:00 [23:00 ώρα Ελλάδας], στο Καπ Ντράα, στην περιοχή Ταν Ταν», ανέφεραν σήμερα στο Facebook.

«Οι δυνάμεις του Μαρόκου, των ΗΠΑ και άλλων χωρών που συμμετέχουν στα γυμνάσια (…) ξεκίνησαν αμέσως συντονισμένες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, περιλαμβανομένων χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων μέσων», προστίθεται σε ανακοίνωση που εξέδωσαν οι FAR.

Από την πλευρά της, η Africom ανέφερε ότι ξεκίνησε έρευνα προκειμένου να προσδιοριστούν οι συνθήκες της εξαφάνισης των δύο στρατιωτικών.

Στα γυμνάσια, που προβλέπεται να διαρκέσουν έως τις 8 Μαΐου, συμμετέχουν 5.000 στρατιωτικοί από περισσότερες από 40 χώρες, καθώς και ειδικοί στην ασφάλεια και στην άμυνα.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

