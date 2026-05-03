ΚΥΡΙΑΚΗ 03.05.2026 20:57
Σέρρες: Ανασύρθηκε σώος 14χρονος ποδηλάτης που έπεσε σε ρέμα – Τον έσωσε το κράνος

Τα χειρότερα φαίνεται πως γλύτωσε ένας 14χρονος ποδηλάτης στις Σέρρες, ο οποίος έπεσε με το ποδήλατό του σε ρέμα στην κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων.

Ο συνομήλικος φίλος του, που έκαναν μαζί ποδηλασία, ειδοποίησε την πυροσβεστική.

Στην επιχείρηση που στήθηκε συμμετείχαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερρών, οι οποίοι κατάφεραν να ανασύρουν τον 14χρονο και να τον παραδώσουν με τις αισθήσεις του σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Σωτήριο για τον νεαρό αποδείχθηκε το κράνος που φορούσε αλλά και η παρουσία του φίλου του που ειδοποίησε αστυνομία και πυροσβεστική.

