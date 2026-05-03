Τσίπρας: Γιατί δε συμμετέχω στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για το 2015

Τους λόγους για τους οποίους αρνήθηκε να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ με θέμα τα γεγονότα του 2015 εξηγεί ο Αλέξης Τσίπρας σε απαντητική επιστολή προς τη δημιουργό του, Ελένη Βαβριτσιώτη, την οποία δίνει στη δημοσιότητα.

Σημειώνει πως δεν έχει κανένα λόγο να εμπιστευτεί πως θα υπάρχει αντικειμενική προσέγγιση στα γεγονότα του 2015 καθώς το ντοκιμαντέρ βασίζεται στο βιβλίο της κ. Βαβριτσιώτη και της κ. Δενδρινού «η Τελευταία Μπλόφα» το οποίο περιλαμβάνει μια «πρωτοφανή απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα» εις βάρος του.

Στο βιβλίο, κατά τον Αλέξη Τσίπρα, γίνεται η «πρωτοφανής διαστρέβλωση» του επιχειρήματος περί ανταλλαγής του Μακεδονικού με την μη περικοπή των συντάξεων, «κατασκευή» όπως λέει που έγινε με πλήρη συνείδηση.

«Έκτοτε», σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας, «τόσο στη Βουλή, όσο και σε πολλές συνεντεύξεις του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βασίστηκε στη δική σας ψευδή και ανήθικη κατασκευή, για να πλήξει το πρόσωπο και το ήθος μου, αλλά εσείς δεν προβήκατε στην παραμικρή κίνηση αποκατάστασης της αλήθειας. Επί δέκα χρόνια επιτρέπετε να διακινείται το ψεύδος και η αθλιότητα που φέρουν την υπογραφή σας».

Ειδικότερα, με ανάρτησή του στο facebook, ο Αλέξης Τσίπρας σημειώνει πως με αφορμή την προαναγγελία ενός ντοκιμαντέρ από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ για το 2015, ρωτούν πολλοί αν κλήθηκε και αν θα συμμετάσχει.

«Προφανώς και κλήθηκα και προφανώς αρνήθηκα…» σημειώνει και δίνει στη δημοσιότητα την απαντητική επιστολή «στην ευγενική τους πρόσκληση», όπως λέει «για να καταστήσω και δημόσια σαφείς τους λόγους της άρνησής μου».

Αναλυτικά η επιστολή Τσίπρα:

«Αγαπητή κυρία Βαρβιτσιώτη,

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου αποστείλατε μαζί με τη συνεργάτιδά σας κυρία Δενδρινού, να συμμετάσχω στο ντοκιμαντέρ που ετοιμάζετε για την τηλεόραση του ΣΚΑΙ, με θέμα τα γεγονότα του 2015, βασισμένο στο βιβλίο σας «Η τελευταία μπλόφα».

Εντούτοις θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι δεν θα ανταποκριθώ στο αίτημά σας. Κι αυτό γιατί δεν επιθυμώ με τη συμμετοχή μου να νομιμοποιήσω την πρωτοφανή απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα εις βάρος μου μέσα από το βιβλίο σας. Στο οποίο, χωρίς καμιά απόδειξη, κανένα αληθινό στοιχείο, με κατηγορήσατε ψευδώς, ότι ως πρωθυπουργός της χώρας «αντάλλαξα» σε μια άθλια συναλλαγή με τον τότε πρόεδρο της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, την επίλυση ενός κρίσιμου εθνικού θέματος, του Μακεδονικού, με τη μη περικοπή των συντάξεων.

Και δεν σας κρύβω την πεποίθησή μου ότι προβήκατε σε αυτή τη πρωτοφανή διαστρέβλωση, τόσο εσείς όσο και η κυρία Δενδρινού, με πλήρη συνείδηση. Απόδειξη ότι έκτοτε, τόσο στη Βουλή, όσο και σε πολλές συνεντεύξεις του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βασίστηκε στη δική σας ψευδή και ανήθικη κατασκευή, για να πλήξει το πρόσωπο και το ήθος μου, αλλά εσείς δεν προβήκατε στην παραμικρή κίνηση αποκατάστασης της αλήθειας. Επί δέκα χρόνια επιτρέπετε να διακινείται το ψεύδος και η αθλιότητα που φέρουν την υπογραφή σας.

Με την επιλογή σας αυτή, λοιπόν, δε μου δίνετε κανένα λόγο να εμπιστευτώ, ούτε στο ελάχιστο, ότι θα έχετε μια αντικειμενική προσέγγιση στα γεγονότα του 2015 και ότι σκοπός σας δεν θα είναι και σήμερα, να επιμείνετε στη συκοφαντία και τη διαστρέβλωση γεγονότων που αποτελούν μέρος της σύγχρονης ιστορίας του τόπου μας.

Σας εύχομαι να με διαψεύσετε.

Σε κάθε περίπτωση να γνωρίζετε ότι η ιστορία, ακόμη και όταν γράφεται από τους νικητές ή κάτ’ εντολήν τους, είναι πεισματάρα. Γιατί καμιά νίκη δεν είναι παντοτινή, σε αντίθεση με τη δύναμη της αλήθειας.

Αλέξης Τσίπρας»

