Αιματηρό επεισόδιο στο Ηράκλειο: Παραδόθηκε ο 18χρονος για το μαχαίρωμα του 57χρονου (Video)

Την πύλη του Αστυνομικού Μεγάρου πέρασε το μεσημέρι της Κυριακής ο μικρότερος αδερφός του 23χρονου συλληφθέντα για το ασύλληπτο σκηνικό έξω από γνωστό μπαρ του Ηρακλείου, τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς.

Ο 18χρονος εμφανίστηκε συνοδευόμενος από τον δικηγόρο, Γιώργο Λιονάκη. Εκτιμάται ότι εντός της ημέρας θα παραδοθεί με την συνήγορο του κ. Θεονύμφη Μπέρκη και ο ανήλικος κατηγορούμενος. Και στους τρεις έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και η υπεράσπιση θέλει να προλάβει την έκδοση ενταλμάτων.

Ο 23χρονος συλληφθείς έχει πάρει, όπως είναι ήδη γνωστό, προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη. Οι τρεις νεαροί πρωταγωνίστησαν σε ένα απίστευτο περιστατικό προκειμένου να «εκδικηθούν» τον 57χρονο Αλβανό επειδή τους έριξε «πόρτα». Κατέστρωσαν ολόκληρο σχέδιο με όπλα, κουκούλες και μαχαίρια, κυριευμένοι από το θυμικό τους.

Το Cretalive.gr έφερε στη δημοσιότητα βίντεο-ντοκουμέντο, ενώ αποκάλυψε ότι μετά το μαχαίρωμα στην περιοχή του μηρού, υπό την απειλή όπλων, επιχείρησαν να τον εμβολίσουν με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν επειδή αιμόφυρτος τους ακολούθησε. Είχε τύχη βουνό ο 57χρονος καθώς θα μπορούσαν να τον είχαν σακατέψει… Την τελευταία στιγμή έκανε «βουτιά» και γλίτωσε το χτύπημα, με το αυτοκίνητο να πέφτει πάνω σε σταθμευμένο όχημα.

Αποκαλυπτική μαρτυρία

Αυτόπτης μάρτυρας έτυχε να είναι μπροστά στο σκηνικό του επιχειρούμενου εμβολισμού του 57χρονου πορτιέρη, μετά το επεισόδιο με το μαχαίρωμα. Τότε, όπως λέει στο Cretalive.gr, δεν γνώριζε τι είχε προηγηθεί. Ενημερώθηκε στην πορεία από τα ΜΜΕ. Θυμάται, ωστόσο, πολύ καλά το «τρελό» σκηνικό που εξελισσόταν μέσα στο δρόμο και ενώ από το σημείο περνούσαν αυτοκίνητα. Περιγράφει ότι είδε ανθρώπους να τρέχουν μέσα στο δρόμο αλαφιασμένοι με επίκεντρο ένα λευκό αυτοκίνητο, το οποίο- κατά τραγελαφικό τρόπο- έφερε στο πίσω μέρος του «καρφωμένο» ένα σκαμπό. «Το λευκό αυτοκίνητο έκανε οπισθοπορεία και με αστραπίαιες κινήσεις έβαλε μπρος και με ταχύτητα επιχείρησε να πέσει πάνω σε έναν άνθρωπο που την τελευταία στιγμή απέφυγε το χτύπημα, πέφτοντας στο έδαφος από την πλευρά του πεζοδρομίου. Έκανε και πάλι οπισθοπορεία και τότε τράκαρε πάνω σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Κατά την πρόσκρουση έπεσε στο οδόστρωμα και το σκαμπό που ήταν «καρφωμένο» πάνω στο όχημα. Αμέσως μετά είδα δύο νεαρούς να βγαίνουν από το λευκό αυτοκίνητο και να τρέχουν. Αρχικά βγήκε ένας νεαρός που καθόταν πίσω, από την πλευρά του οδηγού και στην συνέχεια ο οδηγός που κόντεψε να πέσει σε διερχόμενο όχημα» περιέγραψε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης:

Συνελήφθη 25χρονος για ληστείες σε βάρος αυτοκινητιστών – Τους έσφιγγε τη ζώνη γύρω από τον λαιμό

Σε τροχιά οι πρώτοι εθνικοί θερμικοί μικροδορυφόροι που θα ενισχύσουν την Πολιτική Προστασία (Video)

«Δε θέλω να νιώθω αυτό το σφίξιμο στην καρδιά με κάθε σταγόνα βροχής»: 300.000 οι κλιματικοί μετανάστες στην Ελλάδα

