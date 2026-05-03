Συνελήφθη 25χρονος για ληστείες σε βάρος αυτοκινητιστών – Τους έσφιγγε τη ζώνη γύρω από τον λαιμό

Συμμορία που λήστευε οδηγούς ταξί, σφίγγοντάς τους τη ζώνη γύρω από το λαιμό, εξιχνίασε η ΕΛ.ΑΣ., στην Αγία Βαρβάρα. Μέχρι στιγμής, έχει συλληφθεί ένας 25χρονος ημεδαπός, ενώ αναζητείται ακόμη ένας δράστης.

Η αντίστροφή μέτρηση για τη δράση του 25χρονου ήρθε, τις πρωινές ώρες της 27ης Απριλίου, όταν αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. τον εντόπισαν να επιβαίνει σε ταξί και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Βαρβάρας.

Ο 25χρονος συνελήφθη για κατοχή μικροποσότητας ναρκωτικών. Στο πλαίσιο περαιτέρω προανακριτικής προέκυψε ότι μαζί με έτερο δράστη, που αναζητείται, τουλάχιστον από τον περασμένο Μάρτιο, επιβιβάζονταν σε ταξί, κυρίως πρωινές ώρες, προσποιούμενοι τους πελάτες και κατηύθυναν τους οδηγούς σε οδούς με ελάχιστη έως μηδενική κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.

Εκεί ακινητοποιούσαν τα θύματά τους χρησιμοποιώντας συνήθως τη ζώνη ασφαλείας του οδηγού, την οποία έσφιγγαν γύρω από το λαιμό τους και με την απειλή χρήσης πιστολιού ή μαχαιριού, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, κινητά τηλέφωνα και προσωπικά αντικείμενα των οδηγών και διέφευγαν πεζή.

Οι δύο δράστες επιβιβάζονταν μαζί στα οχήματα ταξί και συνήθως προπλήρωναν το αντίτιμο, καταβάλλοντας στον οδηγό -10- ευρώ, αποκτώντας με τον τρόπο αυτό την εμπιστοσύνη του.

Κατά κύριο λόγο ο 26χρονος καθόταν στη θέση του συνοδηγού και ο έτερος δράστης, ο οποίος συνήθως είχε μαζί του το όπλο (πιστόλι ή μαχαίρι) στη θέση του επιβάτη, πίσω ακριβώς από τη θέση του οδηγού του οχήματος.

Από την προανάκριση εξιχνιάστηκαν -6- περιπτώσεις ληστειών σε βάρος οδηγών ταξί στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

Διαβάστε επίσης:

Σε τροχιά οι πρώτοι εθνικοί θερμικοί μικροδορυφόροι που θα ενισχύσουν την Πολιτική Προστασία (Video)

«Δε θέλω να νιώθω αυτό το σφίξιμο στην καρδιά με κάθε σταγόνα βροχής»: 300.000 οι κλιματικοί μετανάστες στην Ελλάδα

«Μπαμπά, θα με αγαπάς ακόμα;»: Η συγκλονιστική κατάθεση του πατέρα του 5χρονου που κακοποιήθηκε σε νηπιαγωγείο (Video)