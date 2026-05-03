ΚΥΡΙΑΚΗ 03.05.2026 15:35
ΕΛΛΑΔΑ

03.05.2026 15:15

Ξεκίνησε η επιστροφή των εκδρομέων της Πρωτομαγιάς – Σε ετοιμότητα η Τροχαία, αυξημένη κίνηση στα ΚΤΕΛ, γεμάτα πλοία στον Πειραιά (Video)

Ξεκίνησε η σταδιακή επιστροφή των εκδρομέων του τριήμερου της Πρωτομαγιάς από σήμερα το πρωί (3/05) τόσο από την ηπειρωτική όσο και την νησιωτική χώρα.

Ήδη στις δύο εθνικές οδούς παρατηρείται κίνηση στα ρεύματα εισόδου προς το λεκανοπέδιο, ενώ και στα διόδια έχουν αυξηθεί τα οχήματα.

Ωστόσο, προς το παρόν δεν υπάρχουν προβλήματα ούτε μποτιλιαρίσματα.

Η κορύφωση της επιστροφής των εκδρομέων αναμένεται να γίνει από το απόγευμα και μετά.

Τα αυτοκίνητα του τριημέρου της Πρωτομαγιάς που έφυγαν από το «κλεινόν άστυ» και από τα δύο οδικά δίκτυα ξεπέρασαν τις 120 χιλιάδες, την προηγούμενη Πέμπτη και Παρασκευή.

Αυξημένη η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά όπου τα καράβια από τη νησιωτική χώρα επιστρέφουν γεμάτα με εκδρομείς του τριημέρου.

Αλλά και στα ΚΤΕΛ στον Κηφισό τα λεωφορεία καταφτάνουν με πληρότητα 100% από διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας.

Σε επιφυλακή η Τροχαία

Σε επιφυλακή βρίσκεται η Τροχαία από την περασμένη Πέμπτη με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αυξημένα μέτρα στο οδικό δίκτυο της χώρας.

Στους δρόμους θα βρίσκονται συνεργεία που θα πραγματοποιούν ελέγχους σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, ώστε να αποτρέπονται παραβάσεις και να βεβαιώνονται πρόστιμα που οδηγούν σε τροχαία ατυχήματα και απώλεια ανθρώπινων ζωών, όπως:

  • οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ,
  • υπερβολική ταχύτητα,
  • χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση,
  • μη χρήση προστατευτικού κράνους – ζώνης ασφαλείας,
  • αντικανονικές προσπεράσεις και υπερβάσεις διπλής διαχωριστικής γραμμής κ.λπ.,
  • μη χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας, όπως καθισμάτων, ζωνών ασφαλείας κ.λπ., κατά τη μεταφορά παιδιών με οχήματα,
  • οδήγηση οχημάτων από ανηλίκους και άτομα που δε διαθέτουν άδεια ικανότητας οδήγησης,
  • οδήγηση για επίδειξη ικανότητας,
  • κυκλοφορία οχημάτων, τα οποία δεν έχουν υποβληθεί σε τακτικό ή έκτακτο τεχνικό έλεγχο εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας,
  • φθαρμένα ελαστικά και
  • αντικανονική κίνηση οχημάτων στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.).

Παράλληλα, το προσωπικό των Υπηρεσιών Τροχαίας θα διευκολύνει την κίνηση των εκδρομέων με:

  • εντατικά μέτρα τροχαίας αστυνόμευσης στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται μεγάλη κίνηση οχημάτων,
  • αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική διακίνηση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κλπ.),
  • αυξημένη παρουσία και στοχευμένη αστυνόμευση των σημείων του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων,
  • ανάπτυξη μέτρων και ειδικών δράσεων σε τόπους που θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις,
  • συνεργασία με συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, καθώς και ενημέρωση των πολιτών μέσω των Γραφείων Τύπου, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της μείωσης των κυκλοφοριακών προβλημάτων, της βελτίωσης της οδικής κυκλοφορίας και της αύξησης του βαθμού οδικής ασφάλειας, εκτός των μέτρων διευκόλυνσης της κυκλοφορίας που θα ληφθούν σε τοπικό επίπεδο, θα ισχύσει και απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων

Συγκεκριμένα για το ρεύμα εισόδου η απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών έχει τεθεία από τις έντεκα σήμερα το πρωί και θα ισχύει έως τις 23:00.

Αιματηρό επεισόδιο στο Ηράκλειο: Παραδόθηκε ο 18χρονος για το μαχαίρωμα του 57χρονου (Video)

Συνελήφθη 25χρονος για ληστείες σε βάρος αυτοκινητιστών – Τους έσφιγγε τη ζώνη γύρω από τον λαιμό

Σε τροχιά οι πρώτοι εθνικοί θερμικοί μικροδορυφόροι που θα ενισχύσουν την Πολιτική Προστασία (Video)

