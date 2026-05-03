Ξεκίνησε η επιστροφή των εκδρομέων της Πρωτομαγιάς – Σε ετοιμότητα η Τροχαία, αυξημένη κίνηση στα ΚΤΕΛ, γεμάτα πλοία στον Πειραιά (Video)

Ξεκίνησε η σταδιακή επιστροφή των εκδρομέων του τριήμερου της Πρωτομαγιάς από σήμερα το πρωί (3/05) τόσο από την ηπειρωτική όσο και την νησιωτική χώρα.
Ήδη στις δύο εθνικές οδούς παρατηρείται κίνηση στα ρεύματα εισόδου προς το λεκανοπέδιο, ενώ και στα διόδια έχουν αυξηθεί τα οχήματα.
Ωστόσο, προς το παρόν δεν υπάρχουν προβλήματα ούτε μποτιλιαρίσματα.
Η κορύφωση της επιστροφής των εκδρομέων αναμένεται να γίνει από το απόγευμα και μετά.
Τα αυτοκίνητα του τριημέρου της Πρωτομαγιάς που έφυγαν από το «κλεινόν άστυ» και από τα δύο οδικά δίκτυα ξεπέρασαν τις 120 χιλιάδες, την προηγούμενη Πέμπτη και Παρασκευή.
Αυξημένη η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά όπου τα καράβια από τη νησιωτική χώρα επιστρέφουν γεμάτα με εκδρομείς του τριημέρου.
Αλλά και στα ΚΤΕΛ στον Κηφισό τα λεωφορεία καταφτάνουν με πληρότητα 100% από διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας.
Σε επιφυλακή βρίσκεται η Τροχαία από την περασμένη Πέμπτη με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αυξημένα μέτρα στο οδικό δίκτυο της χώρας.
Στους δρόμους θα βρίσκονται συνεργεία που θα πραγματοποιούν ελέγχους σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, ώστε να αποτρέπονται παραβάσεις και να βεβαιώνονται πρόστιμα που οδηγούν σε τροχαία ατυχήματα και απώλεια ανθρώπινων ζωών, όπως:
Παράλληλα, το προσωπικό των Υπηρεσιών Τροχαίας θα διευκολύνει την κίνηση των εκδρομέων με:
Παράλληλα, στο πλαίσιο της μείωσης των κυκλοφοριακών προβλημάτων, της βελτίωσης της οδικής κυκλοφορίας και της αύξησης του βαθμού οδικής ασφάλειας, εκτός των μέτρων διευκόλυνσης της κυκλοφορίας που θα ληφθούν σε τοπικό επίπεδο, θα ισχύσει και απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων
Συγκεκριμένα για το ρεύμα εισόδου η απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών έχει τεθεία από τις έντεκα σήμερα το πρωί και θα ισχύει έως τις 23:00.
