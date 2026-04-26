Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

Μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή εκτυλίχθηκε στον αέρα της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα», με καλεσμένο τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη, ο οποίος μίλησε για την προσωπική του ζωή αλλά και για μια εμπειρία που τον σημάδεψε βαθιά.

Η συζήτηση πήρε απρόσμενη τροπή όταν η Κατερίνα Καραβάτου θυμήθηκε ένα περιστατικό από το παρελθόν, φέρνοντας στο προσκήνιο τη στιγμή που ο ηθοποιός βρέθηκε στη σκηνή, λίγες μόλις ώρες μετά την απώλεια του αδερφού του.

«Εσύ μπορεί να μην το θυμάσαι καν, αλλά εμείς οι δύο έχουμε μοιραστεί μία στιγμή πολύ ιδιαίτερη. Είχα έρθει να σε δω στο θέατρο στην Κρήτη, πριν από πολλά χρόνια. Έκανες τον κομπέρ στην Όπερα της Πεντάρας, θυμάμαι να μπαίνω στα καμαρίνια και να σε βλέπω χαρούμενο και παγωμένο ταυτόχρονα».

Και συνέχισε περιγράφοντας εκείνη τη στιγμή:

«Μου είπες “Στάσου, έχω χάσει μόλις τον αδερφό μου”. Μου έκανε εντύπωση που δεν φάνηκε τίποτα στη σκηνή, σχεδόν σαν να μην καταλαβαίνεις τι έχει γίνει. Το είπες με μια βαθιά λύπη και σαν να μην ξέρεις πού βρίσκεσαι».

Η απάντηση του ηθοποιού

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης επιβεβαίωσε το περιστατικό, εξηγώντας πως η είδηση του θανάτου ήρθε λίγο πριν ανέβει στη σκηνή, σε μια στιγμή που δεν υπήρχε χρόνος για να επεξεργαστεί όσα συνέβαιναν.

«Ήταν λίγες ώρες πριν που μου το ανακοίνωσαν και έπρεπε να βγω στη σκηνή. Δεν είμαι ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος ηθοποιός που το έκανε αυτό. Θυμάμαι την ταραχή όλων των υπολοίπων. Ήταν η Ρένια Λουιζίδου, ο Στέλιος Μάινας, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, ένας σπουδαίος θίασος και ήταν όλοι ταραγμένοι».

Όπως εξήγησε, η παράσταση δεν μπορούσε να αναβληθεί, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν σκέψεις από την ομάδα.

«Ήξεραν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και μια αναμονή, με άκουσαν που μιλούσα στο τηλέφωνο. Ο σκηνοθέτης με ρώτησε, να ακυρώσουμε; Σε δέκα λεπτά ξεκινούσε η παράσταση, με 2.000 κόσμο, τι να ακυρώσουμε. Όλοι έκαναν λάθη, γιατί είχαν την έγνοια τους σε εμένα. Ήταν ένα πράγμα που προσπάθησα να το διαχειριστώ. Δεν τα καταφέρνουμε πάντα… Εκείνη την ώρα μπήκα σε αυτό το κανάλι, να εκτελέσω τη δουλειά μου».

Η συγκίνηση στο στούντιο ήταν εμφανής, με την Κατερίνα Καραβάτου να εκφράζει δημόσια τον θαυμασμό της για τη στάση του τότε.

