Condé Nast Traveller: Ποιο ελληνικό νησί αναδείχτηκε ο κορυφαίος τουριστικός προορισμός της Ευρώπης

Οκτώ ελληνικά νησιά συγκαταλέγονται στα καλύτερα της Ευρώπης σύμφωνα με τα Readers’ Choice Awards του Condé Nast Traveller, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της Ελλάδας στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.

Η Νάξος, ένα νησί – έκπληξη, αναδείχθηκε το κορυφαίο νησί της Ευρώπης, συγκεντρώνοντας βαθμολογία 95,71 και αφήνοντας πίσω της δημοφιλείς προορισμούς όπως η Ίμπιζα, το Κάπρι και η Χβαρ της Κροατίας.

Στη λίστα ξεχωρίζουν επίσης η Κρήτη, η Κέρκυρα, η Ρόδος, η Σκιάθος, η Μύκονος, η Φολέγανδρος και η Σαντορίνη, αποδεικνύοντας τη διαχρονική απήχηση που έχουν τα ελληνικά νησιά στο διεθνές ταξιδιωτικό κοινό.

Η Νάξος και τα… υπόλοιπα

Με βαθμολογία 95,71, η Νάξος κατέλαβε την πρώτη θέση στη σχετική κατάταξη, ξεπερνώντας μερικούς από τους πιο διάσημους νησιωτικούς προορισμούς της Μεσογείου.

Στις πρώτες θέσεις βρέθηκαν επίσης η Ίμπιζα (93,06), το Κάπρι (92,86), η Χβαρ (92,38), τα Κανάρια Νησιά (92,06) και η Μαγιόρκα (91,67).

Αξιοσημείωτη ήταν και η παρουσία της Κρήτης, η οποία συγκέντρωσε βαθμολογία 91,42, πολύ κοντά στη Σικελία που έλαβε 91,43.

Ποια ελληνικά νησιά βρέθηκαν στην τελική κατάταξη των καλύτερων νησιών της Ευρώπης

Νάξος: 95,71

Κρήτη: 91,42

Κέρκυρα: 90,95

Ρόδος: 90,86

Σκιάθος: 89,52

Μύκονος: 88,57

Φολέγανδρος: 84,29

Σαντορίνη: 83,27

Οι διακρίσεις αυτές φέρνουν τα ελληνικά νησιά δίπλα σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς προορισμούς, όπως η Σαρδηνία, η Σικελία, η Κορσική και η Ίμπιζα, επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο ελκυστικές επιλογές για τους ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο.

Η φετινή κατάταξη αποτελεί ακόμη μία ψήφο εμπιστοσύνης στον ελληνικό τουρισμό και στην ξεχωριστή ταυτότητα των νησιών του Αιγαίου και του Ιονίου, τα οποία συνεχίζουν να κερδίζουν τις εντυπώσεις για τις φυσικές ομορφιές, τις παραλίες, τη φιλοξενία και την αυθεντική ταξιδιωτική εμπειρία που προσφέρουν.

Αναλυτικά η λίστα με τα καλύτερα νησιά της Ευρώπης

Αζόρες, Πορτογαλία. Βαθμολογία: 78,57

Μάλτα. Βαθμολογία: 82,38

Σαντορίνη, Ελλάδα. Βαθμολογία: 83,27

Φολεγάνδρος, Ελλάδα. Βαθμολογία: 84,29

Σαρδηνία, Ιταλία. Βαθμολογία: 84,76

Κύπρος. Βαθμολογία: 85,71

Μύκονος, Ελλάδα. Βαθμολογία: 88,57

Κορσίκα, Γαλλία. Βαθμολογία: 89,17

Σκιάθος, Ελλάδα. Βαθμολογία: 89,52

Ρόδος, Ελλάδα. Βαθμολογία: 90,86

Κέρκυρα, Ελλάδα. Βαθμολογία: 90,95

Μαδέρα, Πορτογαλία. Βαθμολογία: 90,99

Κρήτη, Ελλάδα. Βαθμολογία: 91,42

Σικελία, Ιταλία. Βαθμολογία: 91,43

Μαγιόρκα, Ισπανία. Βαθμολογία: 91,67

Κανάρια Νησιά, Ισπανία. Βαθμολογία: 92,06

Χβαρ, Κροατία. Βαθμολογία: 92,38

Κάπρι, Ιταλία. Βαθμολογία: 92,86

Ίμπιζα, Ισπανία. Βαθμολογία: 93,06

Νάξος, Ελλάδα. Βαθμολογία: 95,71

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