Στη νοτιοανατολική Χίο, περίπου 30 χιλιόμετρα από την πόλη και σε μικρή απόσταση από το μεσαιωνικό χωριό Πυργί, βρίσκεται μία από τις πιο ξεχωριστές παραλίες της Ελλάδας: τα Μαύρα Βόλια.

Οι ντόπιοι την αποκαλούν και Μαύρο Γιαλό, ενώ η εικόνα της είναι τόσο ιδιαίτερη που δύσκολα τη μπερδεύει κανείς με άλλη παραλία. Το βαθύ μπλε της θάλασσας, τα άγρια βράχια και τα ολόμαυρα βότσαλα δημιουργούν ένα τοπίο σπάνιας ομορφιάς, που κάθε χρόνο προσελκύει επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Credit: Chiosphotos.gr / Konstantinos Mil. Anagnostou

Η παραλία που γεννήθηκε από το ηφαίστειο

Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό της παραλίας είναι τα μαύρα ηφαιστειακά βότσαλα, στα οποία οφείλει και το όνομά της. Σύμφωνα με τις τοπικές τουριστικές πηγές, το χρώμα τους συνδέεται με την παλαιά ηφαιστειακή δραστηριότητα στην περιοχή και ειδικότερα με το ηφαίστειο Ψάρωνας, που σήμερα θεωρείται ανενεργό.

Η αντίθεση ανάμεσα στα σκούρα βότσαλα και τα καθαρά νερά του Αιγαίου κάνει τα Μαύρα Βόλια να μοιάζουν σχεδόν εξωπραγματικά. Τα νερά είναι κρυστάλλινα, βαθιά και συχνά αρκετά δροσερά, ενώ η μαύρη ακτή δίνει στη θάλασσα ακόμη πιο έντονο, σκούρο χρώμα.

Δύο παραλίες σε ένα μοναδικό τοπίο

Η παραλία χωρίζεται σε δύο μέρη, από τα οποία το δεύτερο είναι γνωστό και ως Φώκι.

Η πρόσβαση γίνεται από τον Εμπορειό, ένα μικρό και γραφικό λιμανάκι της νότιας Χίου, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στην παραλία. Στην περιοχή υπάρχουν ταβέρνες και σημεία για φαγητό, ενώ η ίδια η παραλία διατηρεί τον φυσικό της χαρακτήρα, χωρίς έντονη οργάνωση.

Από τις πιο φημισμένες παραλίες της Χίου

Τα Μαύρα Βόλια θεωρούνται μία από τις πιο γνωστές και πολυφωτογραφημένες παραλίες του νησιού. Δεν εντυπωσιάζουν με την κλασική εικόνα της χρυσαφένιας αμμουδιάς, αλλά με κάτι πολύ πιο σπάνιο: ένα άγριο, ηφαιστειακό σκηνικό που θυμίζει περισσότερο φυσικό μνημείο παρά απλή παραλία.

Για όσους επισκέπτονται τη Χίο, η διαδρομή μέχρι τα Μαύρα Βόλια αποτελεί σχεδόν απαραίτητη στάση.

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