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09.06.2026 10:30

Η Αθήνα στις 10 κορυφαίες πόλεις του κόσμου για φαγητό το 2026, σύμφωνα με το Time Out

09.06.2026 10:30
ntakos new

Στους κορυφαίους γαστρονομικούς προορισμούς συγκαταλέγεται η Αθήνα για το 2026, καθώς σύμφωνα με τη λίστα του Time Out καταλαμβάνει την 9η θέση μεταξύ των πόλεων που αξίζει κάποιος να επισκεφθεί για να ζήσει μια ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία. 

Το καλό φαγητό αποτελεί πλέον βασικό κριτήριο για πολλούς ταξιδιώτες κατά την επιλογή ενός προορισμού.

Με το σκεπτικό αυτό, το περιοδικό Time Out δημοσίευσε τη λίστα με τις καλύτερες πόλεις του κόσμου για φαγητό το 2026. 

Η κατάταξη προέκυψε έπειτα από παγκόσμια έρευνα σε 24.000 κατοίκους από 150 πόλεις, οι οποίοι αξιολόγησαν την ποιότητα του φαγητού, τα εστιατόρια, τις τιμές και τη συνολική γαστρονομική κουλτούρα της πόλης τους.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Λίμα του Περού, η οποία θεωρείται γαστρονομική πρωτεύουσα της Λατινικής Αμερικής.

Η πόλη ξεχωρίζει για τα πιάτα θαλασσινών της, όπως το σεβίτσε, αλλά και για τις προσιτές τιμές στα εστιατόρια.

Τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει η Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, γνωστή για το πλούσιο street food, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Πόλη του Μεξικού, που συνδυάζει παραδοσιακές γεύσεις και εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν το Λονδίνο, το οποίο διακρίνεται για τη μεγάλη ποικιλία διεθνών κουζινών, και η Βαρκελώνη, όπου η μεσογειακή παράδοση επηρεάζει έντονα τη γαστρονομική της ταυτότητα.

Στην ένατη θέση της λίστας συναντάμε την Αθήνα, η οποία αναγνωρίζεται για την ελληνική κουζίνα, τις τοπικές αγορές, τη μακρά γαστρονομική της παράδοση, τις αυθεντικές γεύσεις και τον συνδυασμό παραδοσιακής και σύγχρονης κουζίνας.

Σύμφωνα με το Time Out, οι πόλεις που ξεχωρίζουν, δεν προσφέρουν μόνο εξαιρετικό φαγητό, αλλά διαθέτουν επίσης πλούσια γαστρονομική ιστορία, τοπικά προϊόντα και παραδόσεις που συνεχίζουν να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο τρώνε οι κάτοικοι και οι επισκέπτες τους.

Η παρουσία της Αθήνας στο Top 10 επιβεβαιώνει τη διεθνή αναγνώριση της ελληνικής κουζίνας και τη διαρκώς αυξανόμενη απήχησή της στους ταξιδιώτες που αναζητούν αυθεντικές γευστικές εμπειρίες.

Οι δέκα κορυφαίες πόλεις για φαγητό το 2026 είναι:

  1. Λίμα,
  2. Μπανγκόκ,
  3. Πόλη του Μεξικού,
  4. Λονδίνο,
  5. Βαρκελώνη,
  6. Χο Τσι Μινχ,
  7. Μελβούρνη,
  8. Πεκίνο,
  9. Αθήνα και
  10. Λισαβόνα.

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