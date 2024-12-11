Taste Atlas: Η ελληνική κουζίνα είναι η καλύτερη στον κόσμο για την σεζόν 2024/25

Το ελληνικό φαγητό κατακτά την κορυφή του κόσμου και… επίσημα. Το Taste Atlas βαθμολόγησε τις 100 καλύτερες κουζίνες του κόσμου για την σεζόν 2024/25, βασιζόμενη σε βαθμολογίες και κριτικές από 477.287 προϊόντα και 15.478 φαγητά, τα οποία ήδη έχει αξιολογήσει η πλατφόρμα.

Από τις βαθμολογίες προέκυψε ο μέσος όρος, με την Ελλάδα να αναδεικνύεται ως η χώρα με την καλύτερη κουζίνα στον κόσμο, ξεπερνώντας για… 0.01 την δεύτερη Ιταλία.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα έχει μέσο όρο 4,6 (με άριστα το 5), με την Ιταλία να ακολουθεί με 4,59 και το Μεξικό να είναι 3ο με 4,52.

Στην βαθμολογία έχουν αξιολογηθεί διάφορες κατηγορίες: Προϊόντα, παραγωγές, παραδοσιακά εστιατόρια/ταβέρνες κ.α.

Στα προϊόντα, η Ελλάδα ξεχωρίζει για τα φυστίκια Αιγίνης, το φοινίκι Λακωνίας, την φάβα Σαντορίνης και τα πορτοκάλια από το Μαλεμέ Χανίων με 4.8 και 4.7 βαθμολογίες.

Αντίθετα, για την Ιταλία, η πίτσα ναπολιτάνα ήταν το μόνο προϊόν που συγκέντρωσε βαθμολογία 4.8.

Οι 10 καλύτερες κουζίνες στον κόσμο

Ελλάδα 4.60 Ιταλία 4.59 Μεξικό 4.52 Ισπανία 4.50 Πορτογαλία 4.50 Τουρκία 4.50 Ινδονησία 4.48 Γαλλία 4.48 Ιαπωνία 4.47 Κίνα 4.45

