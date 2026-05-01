Πώς κατάφερε ο Banksy να στήσει ένα άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου;

Ένα φορτηγό χαμηλού ύψους, μερικοί κώνοι ρύθμισης κυκλοφορίας και «το είδος των τύπων που μπορούν να στήσουν μια συναυλία των Metallica σε 24 ώρες» – αυτά ήταν όλα όσα χρειαζόταν ο Banksy για να εγκαταστήσει το τελευταίο του έργο τέχνης στο κεντρικό Λονδίνο.

Μέσα σε μια νύχτα, ο καλλιτέχνης του δρόμου έστησε ένα άγαλμα που απεικονίζει έναν κοστουμαρισμένο άνδρα τυφλωμένο από μια σημαία που καλύπτει το πρόσωπό του ενώ κάνει ένα βήμα στο κενό.

Πώς το έκανε; Και τι θα συμβεί στη συνέχεια;

Ο Τζέιμς Πικ, δημιουργός της σειράς podcast του BBC The Banksy Story, έθεσε ένα ερώτημα που πολλοί άνθρωποι έχουν: «Πώς κατάφερε να φέρει ένα φορτηγό χαμηλού φορτίου εκεί με όλη την ασφάλεια και να στήσει ένα τεράστιο άγαλμα από ρητίνη;»

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram την Πέμπτη, ο καλλιτέχνης έδειξε στιγμές από το πώς κατάφερε να εγκαταστήσει τη βάση τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.

Αν και το ίδιο το έργο τέχνης θα χρειάζονταν μήνες για να δημιουργηθεί, η ίδια η επιχείρηση θα ήταν γρήγορη.

Φαίνονται οι κίτρινοι κώνοι κυκλοφορίας να οριοθετούν την περιοχή καθώς ένα μεγάλο όχημα σταματά και κάποιον με πορτοκαλί γιλέκο υψηλής ορατότητας.

Κάποιος με προστατευτικά γυαλιά εμφανίζεται για λίγο προτού το άγαλμα ανυψωθεί στη βάση χρησιμοποιώντας ένα γάντζο.

Ο Πικ είπε: «Έχει μια πολύ μεγάλη ομάδα, η οποία αποτελείται από ένα πολύ, πολύ έμπειρο πλήρωμα».

«Είναι το είδος των ανθρώπων που μπορούν να στήσουν μια συναυλία των Metallica σε 24 ώρες: groovy άνθρωποι αλλά στην πραγματικότητα εξαιρετικά οργανωμένοι και επαγγελματίες όταν πρόκειται για την ολοκλήρωση ενός έργου».

«Πιθανότατα έχουν επιτηρήσει την περιοχή, έχουν υπολογίσει τι θα συμβεί πότε, έχουν πάει τις πρώτες πρωινές ώρες με ένα φορτηγό χαμηλού φορτίου και πιθανότατα το έχουν τοποθετήσει σε λίγα λεπτά, την πιο ήσυχη ώρα».

Που βρίσκεται το άγαλμα;

Βρίσκεται στην περιοχή Waterloo Place στο St James’s, κοντά στο Pall Mall και στο Carlton House Terrace στο Westminster.

Είναι πολύ κοντά σε άλλα αγάλματα, όπως αυτά του Εδουάρδου Ζ΄, της Φλόρενς Νάιτινγκεϊλ και του Μνημείου του Κριμαϊκού Πολέμου.

Πολλά κυβερνητικά κτίρια βρίσκονται σε κοντινή απόσταση, μαζί με αρκετές ξένες πρεσβείες και ιδιωτικές λέσχες μελών.

Τι πιστεύουν οι άνθρωποι;

Κρίνοντας από τα σχόλια κάτω από την ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η υποδοχή που έτυχε ήταν πολύ καλή.

«Κλασικός Banksy», λέει ο ένας. «Πάντα με το δίκιο», γράφει ένας άλλος. «Πείτε μου ότι είναι μόνιμο», λέει με νόημα ένας τρίτος.

Όπως συνήθως, η άφιξή του έγινε είδηση ​​όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο – ο τίτλος του Western Daily Press ήταν «Ο Banksy είναι ακόμα ένα βήμα μπροστά» – αλλά και σε όλο τον κόσμο.

Ο Πικ πρόσθεσε: «Είναι πραγματικά έξυπνο. Αποτυπώνει μια πολύ ακριβή χρονική στιγμή, κάτι που τα περισσότερα αγάλματα δεν καταφέρνουν ποτέ να κάνουν, όπου η σημαία τυφλώνει αυτόν τον φουσκωμένο, στολισμένο ηγέτη που πρόκειται να πέσει στο κενό και φαίνεται πραγματικά πολύ ανόητος».

«Ίσως ο Banksy να πιστεύει ότι αυτή η ισχυρή ηγεσία και το πολεμικό αίσθημα δεν είναι στην πραγματικότητα και πολύ καλή ιδέα».

Τι λέει το συμβούλιο;

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Γουέστμινστερ δήλωσε στο BBC ότι δεν χορήγησε άδεια, καθώς δεν είχε ειδοποιηθεί εκ των προτέρων ότι η ομάδα του Banksy σχεδίαζε αυτήν την εγκατάσταση.

Ένας εκπρόσωπος δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που βλέπουμε το τελευταίο γλυπτό του Banksy στο Γουέστμινστερ, το οποίο αποτελεί μια εντυπωσιακή προσθήκη στη ζωντανή δημόσια καλλιτεχνική σκηνή της πόλης».

Τι συμβαίνει στη συνέχεια;

Προηγουμένως, ορισμένα έργα τέχνης του Banksy έχουν κλαπεί, αν και το μέγεθος αυτού του έργου το καθιστά λιγότερο πιθανό.

Ωστόσο, το 2004, ο «Πότης», μια ανατρεπτική εκδοχή του «Σκεπτόμενου» του Ροντέν, αφαιρέθηκε από την Shaftesbury Avenue πριν επιστραφεί μια δεκαετία αργότερα.

Άλλα έχουν διατηρηθεί και, περιστασιακά, έχουν εκτεθεί σε μουσεία.

Σε αυτή την περίπτωση, η τοπική αρχή εξετάζει τις επιλογές της.

Ένας εκπρόσωπος πρόσθεσε: «Ενώ έχουμε λάβει τα αρχικά μέτρα για την προστασία του αγάλματος, προς το παρόν θα παραμείνει προσβάσιμο στο κοινό για να το δει και να το απολαύσει».

Διαβάστε επίσης:

Σφίγγει κι άλλο τη θηλιά στην Κούβα ο Τραμπ: Ανακοίνωσε νέες κυρώσεις

Ο Τραμπ αυξάνει στο 25% τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την ΕΕ

«Ο Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να έχει πυρηνικά» απαντούν οι ΗΠΑ στη νέα πρόταση του Ιράν