ΤΡΙΤΗ 17.03.2026 11:30
Metallica: H υποβρύχια πρόταση γάμου του Τζέιμς Χέτφιλντ συνοδεία… καρχαριών

Ο Τζέιμς Χέτφιλντ των Metallica έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του κάτω από το νερό, κατά τη διάρκεια κατάδυσης με καρχαρίες, σε μια από τις πιο εντυπωσιακές και ρομαντικές στιγμές της προσωπικής του ζωής.

Η στιγμή που έγινε viral στα social media

Στην επίσημη σελίδα των Metallica στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κοινοποιήθηκε την Κυριακή υποβρύχια φωτογραφία του Τζέιμς Χέτφιλντ και της αρραβωνιαστικιάς του, Αντριάνα Γκίλετ. Στη φωτογραφία, ο frontman του metal συγκροτήματος κρατά πινακίδα με το μήνυμα «Αντριάνα Γκίλετ, θα με παντρευτείς;», ενώ η λεζάντα της ανάρτησης αναφέρει χαρακτηριστικά «Είπε ναι!».

Το μήνυμα της Αντριάνα Γκίλετ που συγκίνησε

Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Αντριάνα Γκίλετ δημοσίευσε την ίδια φωτογραφία, συνοδεύοντάς την με μήνυμα στο οποίο περιγράφει την εμπειρία ως «την καλύτερη έκπληξη στο ταξίδι γενεθλίων». Όπως ανέφερε, συμμετείχε σε κατάδυση με φαλαινοκαρχαρίες την Παρασκευή και 13, τονίζοντας πως επρόκειτο για μια μοναδική και ρομαντική πρόταση γάμου. «Σε μια θάλασσα γεμάτη ψάρια, πιάσαμε ο ένας τον άλλον», έγραψε, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της.

Η προσωπική ζωή του Τζέιμς Χέτφιλντ μετά το διαζύγιο

Το 2022 έγινε γνωστό ότι ο Τζέιμς Χέτφιλντ και η επί 25 χρόνια σύζυγός του, Φραντσέσκα, θα πάρουν διαζύγιο, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στην προσωπική του ζωή.

Το σχόλιο που ξεχώρισε για τον αρραβώνα

Ο φωτογράφος Λι Τζέφρις, που έχει συνεργαστεί με τους Metallica φωτογραφίζοντας πορτρέτα και στιγμές από περιοδείες, σχολίασε την ανάρτηση της Αντριάνα Γκίλετ, χαρακτηρίζοντας τον αρραβώνα ως «καταπληκτική είδηση».

Metallica: Η μεγάλη περιοδεία M72 ξεκινά από την Αθήνα

Οι Metallica ετοιμάζονται να ξεκινήσουν το ευρωπαϊκό σκέλος της παγκόσμιας περιοδείας M72 στις 9 Μαΐου από την Αθήνα. Το heavy metal συγκρότημα θα εμφανιστεί σε 12 πόλεις, μεταξύ των οποίων το Λονδίνο, το Δουβλίνο, το Βερολίνο, η Ζυρίχη, η Βουδαπέστη και η Μπολόνια.

ΚΟΣΜΟΣ

Κράξιμο σε Τραμπ για την απαίτηση να στείλουν οι σύμμαχοι πολεμικά πλοία στο Ορμούζ – «Η λέξη θράσος είναι λίγη»

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης δύο ετών στην συνοδηγό του ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε την 21χρονη Έμμα

ΥΓΕΙΑ

Σε απεργιακό κλοιό τα δημόσια νοσοκομεία 18 και 19 Μάρτιου – Τι ζητούν γιατροί και εργαζόμενοι στο ΕΣΥ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Υπόθεση Παναγόπουλου: Νέα ΠΑΣΚΕ εισηγείται ο Θόδωρος Μαργαρίτης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κικίλιας: Συνολικά 33 πλοία με ελληνική σημαία στη Μέση Ανατολή – Tα 10 βρίσκονται εντός Περσικού Κόλπου

ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  Ζητά να επιστραφούν 1,6 εκατ. ευρώ από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

BUSINESS

Ciao… ΜΠΕΛΑ: Οι επιπτώσεις των πολέμων στα Jumbo, ο ρόλος της Κίνας και το μέλλον της αυτοκρατορίας του Απόστολου Βακάκη

ΚΟΣΜΟΣ

Σε ποιες χώρες έχει επιτρέψει η Τεχεράνη να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ellinikahoaxes: Στη δημοσιότητα τεκμήρια για την πτήση επαναπατρισμού της Σοφίας Μητσοτάκη

