Ο Τζέιμς Χέτφιλντ των Metallica έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του κάτω από το νερό, κατά τη διάρκεια κατάδυσης με καρχαρίες, σε μια από τις πιο εντυπωσιακές και ρομαντικές στιγμές της προσωπικής του ζωής.

Η στιγμή που έγινε viral στα social media

Στην επίσημη σελίδα των Metallica στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κοινοποιήθηκε την Κυριακή υποβρύχια φωτογραφία του Τζέιμς Χέτφιλντ και της αρραβωνιαστικιάς του, Αντριάνα Γκίλετ. Στη φωτογραφία, ο frontman του metal συγκροτήματος κρατά πινακίδα με το μήνυμα «Αντριάνα Γκίλετ, θα με παντρευτείς;», ενώ η λεζάντα της ανάρτησης αναφέρει χαρακτηριστικά «Είπε ναι!».

Το μήνυμα της Αντριάνα Γκίλετ που συγκίνησε

Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Αντριάνα Γκίλετ δημοσίευσε την ίδια φωτογραφία, συνοδεύοντάς την με μήνυμα στο οποίο περιγράφει την εμπειρία ως «την καλύτερη έκπληξη στο ταξίδι γενεθλίων». Όπως ανέφερε, συμμετείχε σε κατάδυση με φαλαινοκαρχαρίες την Παρασκευή και 13, τονίζοντας πως επρόκειτο για μια μοναδική και ρομαντική πρόταση γάμου. «Σε μια θάλασσα γεμάτη ψάρια, πιάσαμε ο ένας τον άλλον», έγραψε, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της.

Η προσωπική ζωή του Τζέιμς Χέτφιλντ μετά το διαζύγιο

Το 2022 έγινε γνωστό ότι ο Τζέιμς Χέτφιλντ και η επί 25 χρόνια σύζυγός του, Φραντσέσκα, θα πάρουν διαζύγιο, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στην προσωπική του ζωή.

Το σχόλιο που ξεχώρισε για τον αρραβώνα

Ο φωτογράφος Λι Τζέφρις, που έχει συνεργαστεί με τους Metallica φωτογραφίζοντας πορτρέτα και στιγμές από περιοδείες, σχολίασε την ανάρτηση της Αντριάνα Γκίλετ, χαρακτηρίζοντας τον αρραβώνα ως «καταπληκτική είδηση».

Metallica: Η μεγάλη περιοδεία M72 ξεκινά από την Αθήνα

Οι Metallica ετοιμάζονται να ξεκινήσουν το ευρωπαϊκό σκέλος της παγκόσμιας περιοδείας M72 στις 9 Μαΐου από την Αθήνα. Το heavy metal συγκρότημα θα εμφανιστεί σε 12 πόλεις, μεταξύ των οποίων το Λονδίνο, το Δουβλίνο, το Βερολίνο, η Ζυρίχη, η Βουδαπέστη και η Μπολόνια.

