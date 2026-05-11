ΑΔΜΗΕ: Διασυνδέσεις, αποθήκευση και ενεργειακή ασφάλεια στο επίκεντρο της διεθνούς συνόδου των Διαχειριστών

Τις μεγάλες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα ηλεκτρικά δίκτυα την επόμενη δεκαετία, από την εκρηκτική ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έως την αυξανόμενη πίεση που δημιουργούν τα data centers και οι ανάγκες αποθήκευσης ενέργειας, ανέδειξε η διεθνής σύνοδος της ένωσης GO15 που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με οικοδεσπότη τον ΑΔΜΗΕ.

Η τριήμερη διοργάνωση συγκέντρωσε στελέχη μεγάλων Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από όλο τον κόσμο, καθώς και εκπροσώπους της ένωσης Med-TSO, με τις συζητήσεις να επικεντρώνονται στις νέες ενεργειακές ισορροπίες και στις υποδομές που απαιτούνται για τη στήριξη της πράσινης μετάβασης.

Κοινή διαπίστωση των συμμετεχόντων ήταν ότι η ενεργειακή μετάβαση αυξάνει κατακόρυφα τις απαιτήσεις για πιο ανθεκτικά και διασυνδεδεμένα ηλεκτρικά συστήματα, καθώς η αυξανόμενη συμμετοχή των ΑΠΕ δημιουργεί νέες τεχνικές και λειτουργικές προκλήσεις για τα εθνικά δίκτυα.

Ο Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος και Στρατηγικής του ΑΔΜΗΕ, Ιωάννης Μάργαρης, υπογράμμισε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης τόσο των εσωτερικών ηλεκτρικών δικτύων όσο και των διεθνών διασυνδέσεων, επισημαίνοντας ότι τα τελευταία χρόνια ο Διαχειριστής έχει υλοποιήσει έργα υψηλής τεχνολογικής πολυπλοκότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως ανέφερε, ο σχεδιασμός του ΑΔΜΗΕ περιλαμβάνει νέα έργα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας τόσο εντός της χώρας όσο και προς γειτονικές αγορές, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της περιφερειακής συνεργασίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις αυξανόμενες ανάγκες ευελιξίας των συστημάτων μεταφοράς, αλλά και στο ζήτημα των περικοπών πράσινης ενέργειας που εμφανίζεται όλο και συχνότερα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες λόγω της αδυναμίας των υφιστάμενων δικτύων να απορροφήσουν τη συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή από ΑΠΕ.

Ο Γενικός Γραμματέας της GO15, Bruno Meyer, στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ των Διαχειριστών, σημειώνοντας ότι η επέκταση των δικτύων, η αποθήκευση ενέργειας, οι διεθνείς ηλεκτρικές διασυνδέσεις και η τροφοδοσία ενεργοβόρων υποδομών, όπως τα data centers, αποτελούν πλέον κοινές προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της Med-TSO, Sabah Mashaly, υπογράμμισε ότι η επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης και οι κλιματικοί κίνδυνοι καθιστούν αναγκαία τη στενότερη συνεργασία μεταξύ των χωρών της Μεσογείου, καθώς τα ηλεκτρικά δίκτυα καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Διευθυντής Στρατηγικής και Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστήματος του ΑΔΜΗΕ, Κωνσταντίνος Τσιρέκης, χαρακτήρισε τους Διαχειριστές «θεματοφύλακες» των ενεργειακών συστημάτων, σημειώνοντας ότι η ταχεία απανθρακοποίηση δημιουργεί την ανάγκη για εκτεταμένες επενδύσεις σε υποδομές μεταφοράς.

Στο περιθώριο της συνόδου πραγματοποιήθηκε επίσης τεχνική επίσκεψη στο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Κουμουνδούρου και στον Σταθμό Μετατροπής της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής, ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά έργα που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.

