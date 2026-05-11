Κορινθία: Νεκρός 69χρονος από πυροβολισμό – Οι πρώτες εκτιμήσεις

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας 11/05 στο Μπολάτι Κορινθίας, όταν ένας 69χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του.

Ο 69χρονος έφερε τραύμα από όπλο, ενώ τον άτυχο άνδρα βρήκε ο αδελφός του περίπου στις 8 το πρωί, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσε από την πρώτη στιγμή ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε το θύμα και το μετέφερε σε νοσοκομείο της Κορινθίας όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι Αρχές εξετάζουν το σενάριο της αυτοχειρίας καθώς ο άνδρας σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από korinthia24, korinthostv

