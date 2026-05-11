ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 12:24
11.05.2026 10:50

Επέστρεψε στην εκπομπή η Κατερίνα Καινούργιου – «Τι συγκίνηση είναι αυτή, έχω γυρίσει διαφορετική» (Video)

Στο πλατό του Super Κατερίνα επέστρεψε η Κατερίνα Καινούργιου μετά τη γέννηση της κόρης της στις 3 Απριλίου.

Με «χαλί» το τραγούδι «Πρώτη θέση» του Νίκου Οικονομόπουλου, οι συνεργάτες της υποδέχτηκαν την παρουσιάστρια με επευφημίες και χειροκροτήματα, με την ίδια να τους αγκαλιάζει έναν προς έναν.

«Καλημέρα αγαπημένοι μου τηλεθεατές, τι συγκίνηση είναι αυτή, σας ευχαριστώ όλους. Το πιο σημαντικό είναι ότι όλες αυτές τις ημέρες μου στέλνατε τόσα μηνύματα, πήρα τόση αγάπη, ήταν τόσο ενδιαφέρον σαν να είσαστε η οικογένειά μου» είπε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου.

«Έχω γυρίσει διαφορετική. Νιώθω τόσο πλήρης, ευλογημένη, γεμάτη από αγάπη που νιώθω ότι έχω μια διαφορετική νοοτροπία. Μου έλεγαν θα γίνει μαμά και θα δεις ότι οι προτεραιότητες είναι άλλες, και έτσι είναι. Εύχομαι σε όποια το θέλει πολύ να το προσπαθήσει και είμαι σίγουρη ότι θα το καταφέρει, δεν περιγράφεται με λέξεις αυτό που έχω νιώσει, όσες και να μου λέγατε ότι θα είναι έτσι ή αλλιώς, είναι κάτι μεγαλύτερο» πρόσθεσε συγκινημένη.

«Νιώθω ευγνωμοσύνη και αγάπη για το πλασματάκι μου. Τώρα είναι με τη γιαγιά και νιώθω safe. Είναι τόσο μικροσκοπική και καλούλα» είπε, στη συνέχεια, για την κόρη της, επισημαίνοντας ότι ένιωσε τύψεις όταν χρειάστηκε να την αποχωριστεί προκειμένου να επιστρέψει στην εργασία της.

«Νόμιζα ότι με κοιτούσε με τα ματάκια στεναχωρημένα και μου είπαν “ακόμα δεν καταλαβαίνει, πήγαινε στη δουλειά σου”» τόνισε.

