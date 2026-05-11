Σάκης Αρναούτογλου από τα Τζουμέρκα: «Σήμα κινδύνου» για την εγκατάλειψη της ορεινής Ελλάδας

Ισχυρό μήνυμα στήριξης της Ελληνικής Περιφέρειας, της ορεινής Ελλάδας και των ανθρώπων της παραγωγής έστειλε από τα Τζουμέρκα ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου, κατά τη διήμερη επίσκεψή του στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων στις 9 και 10 Μαΐου 2026, με αφορμή την Ημέρα της Ευρώπης.

Κατά την επίσκεψή του στα Πράμαντα, ο κ. Αρναούτογλου πραγματοποίησε ομιλία στο Δημαρχείο Βορείων Τζουμέρκων, παρουσία του Δημάρχου Νίκου Βαΐτση, μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, εκπροσώπων φορέων, κατοίκων και μαθητών της περιοχής.

Στην παρέμβασή του ανέδειξε τα μεγάλα προβλήματα της Ελληνικής Υπαίθρου, όπως το δημογραφικό, η εγκατάλειψη των ορεινών περιοχών, η έλλειψη υπηρεσιών υγείας και υποδομών, αλλά και η ανάγκη ουσιαστικής στήριξης της πρωτογενούς παραγωγής και της περιφερειακής ανάπτυξης.

Ιδιαίτερη στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η συμβολική φύτευση του «Δέντρου της Ευρώπης» από τον Σάκη Αρναούτογλου και τον Δήμαρχο Νίκο Βαΐτση στο γήπεδο Πραμάντων, ως μήνυμα ειρήνης, συνεργασίας, συνοχής και βαθύτερης σύνδεσης της Ευρώπης με τις τοπικές κοινωνίες της υπαίθρου και των ορεινών περιοχών.

Ο ευρωβουλευτής επισκέφθηκε ακόμη το Γυμνάσιο και Λύκειο Πραμάντων, όπου συνομίλησε με μαθητές και εκπαιδευτικούς, υπογραμμίζοντας ότι τα παιδιά της Περιφέρειας πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες με όλους τους νέους της Ευρώπης.

Παράλληλα, απηύθυνε πρόσκληση στους μαθητές να επισκεφθούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.

Στο πλαίσιο της περιοδείας του στα Τζουμέρκα, ο Σάκης Αρναούτογλου επισκέφθηκε οικογενειακές παραγωγικές μονάδες της περιοχής και συνομίλησε με ανθρώπους της υπαίθρου που κρατούν ζωντανή την ορεινή Ελλάδα κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Στο χωριό Βαπτιστής Τζουμέρκων επισκέφθηκε την οικογενειακή πτηνοτροφική μονάδα του Νίκου Κύρκου, ενώ είχε συνάντηση και με τους αδερφούς Παναγιώτη και Πέτρο Στραγάλη σε οικογενειακή κτηνοτροφική μονάδα της περιοχής, ακούγοντας από κοντά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί, το αυξημένο κόστος, τις δυσκολίες επιβίωσης και την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης της Ελληνικής κτηνοτροφίας.

Ξεχωριστή ήταν και η συνάντηση του ευρωβουλευτή στο Καταφύγιο Πραμάντων με τον Γιάννη Θεοχαρόπουλο, πατέρα του αδικοχαμένου Θεοφάνη Ερμή Θεοχαρόπουλου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στα Τζουμέρκα τον Ιανουάριο του 2022 έπειτα από σοβαρό ατύχημα στο βουνό και πολύωρη καθυστέρηση στη διάσωσή του.

Ο κ. Θεοχαρόπουλος ενημέρωσε τον κ. Αρναούτογλου για τη συνεχή προσπάθεια που πραγματοποιούν ο ίδιος και άνθρωποι του χώρου της ορεινής διάσωσης για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος HEMS (Helicopter Emergency Medical Services) στην Ελλάδα, ώστε να μην χαθούν ξανά ανθρώπινες ζωές λόγω καθυστερήσεων και ελλείψεων στις επιχειρήσεις αεροδιάσωσης και επείγουσας ιατρικής επέμβασης σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές.

Κατά τη συζήτηση αναδείχθηκε η ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών εναέριας διάσωσης και επείγουσας υγειονομικής κάλυψης στην ορεινή Ελλάδα, ενώ ο Έλληνας Ευρωβουλευτής κάλεσε τον Γιάννη Θεοχαρόπουλο στις Βρυξέλλες και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να παρουσιαστεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο η Ελληνική εμπειρία και η ανάγκη δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου και σύγχρονου μηχανισμού HEMS στη χώρα μας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο ευρωβουλευτής περιόδευσε επίσης στα χωριά Ματσούκι, Χουλιαράδες, Βαπτιστής και Καλαρρύτες, αναδεικνύοντας τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας της ελληνικής υπαίθρου.

Στους ιστορικούς Καλαρρύτες ξεναγήθηκε στο Λαογραφικό Μουσείο της Αικατερίνη Μουσαφίρη-Γκολφινοπούλου, όπου διασώζονται πολύτιμα στοιχεία της καθημερινής ζωής των παραδοσιακών βλάχικων κοινωνιών, καθώς και σημαντικό αρχειακό υλικό της οικογένειας Δουρούτη.

Επισκέφθηκε επίσης το Μουσείο του γλύπτη Θόδωρου Παπαγιάννη, όπου ενημερώθηκε για το έργο και τη διεθνή πολιτιστική προσφορά του σημαντικού Ηπειρώτη δημιουργού.

Σε δήλωσή του, ο Σάκης Αρναούτογλου ανέφερε:

«Τα Τζουμέρκα είναι ένας τόπος μοναδικής ομορφιάς, αυθεντικότητας και δύναμης. Ένας τόπος που συνδυάζει βουνά, ποτάμια, ιστορία, παράδοση, πολιτισμό και ανθρώπους με αξιοπρέπεια και ψυχή. Όπου κι αν βρεθείς εδώ, αισθάνεσαι ότι η Ελλάδα διατηρεί ακόμη τον αυθεντικό της χαρακτήρα. Όμως πίσω από αυτή την ομορφιά υπάρχει και ένας καθημερινός αγώνας. Ένας αγώνας ανθρώπων που επιμένουν να μένουν στον τόπο τους, να παράγουν, να δημιουργούν και να κρατούν ζωντανά τα χωριά της ορεινής Ελλάδας παρά τις δυσκολίες, το αυξημένο κόστος ζωής, την έλλειψη υποδομών και τις ανισότητες που βιώνουν.

Συνομίλησα με κτηνοτρόφους, παραγωγούς, νέους ανθρώπους, μαθητές και κατοίκους που αγαπούν βαθιά τον τόπο τους και δεν ζητούν προνόμια. Ζητούν δικαιοσύνη, ίσες ευκαιρίες και πραγματική στήριξη ώστε να μπορούν να μείνουν εδώ με αξιοπρέπεια και προοπτική.

Τα Τζουμέρκα δεν είναι μια “ξεχασμένη γωνιά” της Ελλάδας. Είναι ένας στρατηγικός τόπος με τεράστιες δυνατότητες για ποιοτικό τουρισμό, τοπικά προϊόντα, πρωτογενή παραγωγή και ήπια ανάπτυξη. Είναι ένας τόπος που προστατεύει το φυσικό περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, την παράδοση και την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω θερμά τον φίλο Δήμαρχο Βορείων Τζουμέρκων Νίκο Βαΐτση για την εξαιρετική φιλοξενία και τη συνεργασία μας. Είναι ένας Δήμαρχος που δίνει καθημερινή μάχη για τα χωριά και τους ανθρώπους της περιοχής, με αγάπη για τον τόπο του, επιμονή και ουσιαστικό ενδιαφέρον για το μέλλον της ορεινής Ελλάδας.

Ως ευρωβουλευτής θα συνεχίσω να μεταφέρω τη φωνή της Ελληνικής Περιφέρειας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί χωρίς ζωντανή Ύπαιθρο δεν υπάρχει ούτε ισχυρή Ελλάδα ούτε ισχυρή Ευρώπη».

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων Νίκος Βαΐτσης δήλωσε:

«Η παρουσία του Σάκη Αρναούτογλου στα Τζουμέρκα και το ειλικρινές ενδιαφέρον που δείχνει για τα ζητήματα της ορεινής Ελλάδας είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τον τόπο μας. Η Περιφέρεια χρειάζεται συμμάχους που να μεταφέρουν τη φωνή των τοπικών κοινωνιών στα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων. Τον ευχαριστούμε θερμά για την επίσκεψή του και για τη στήριξη που δείχνει διαρκώς στα ζητήματα των ορεινών περιοχών και της ελληνικής υπαίθρου».

Διαβάστε επίσης

Στη δημοσιότητα τα Πόθεν Έσχες των πολιτικών – Δείτε όλες τις δηλώσεις

ΠΑΣΟΚ: Πέντε ερωτήσεις Τσουκαλά προς Μαρινάκη για τις υποκλοπές – «Απαντήστε χωρίς υπεκφυγές»

Πέθανε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ, Χρήστος Φωτόπουλος