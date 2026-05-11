Ο Κώστας Ζαχαριάδης αναφέρθηκε στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας σφοδρή κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών, είπε ότι στο κόμμα δεν υπάρχει θέμα αντιπαράθεσης με τον Αλ. Τσίπρα και πως «πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία ενότητας και ανασύνθεσης του ευρύτερου προοδευτικού χώρου με καθοριστικό το ρόλο του».

Υποστήριξε ότι στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι το ενιαίο ψηφοδέλτιο και εξαπέλυσε επίθεση στον Ανδρουλάκη, λέγοντας πως αποδείχθηκε «ανεπαρκής» στο να ενώσει την αντιπολίτευση με σκοπό να πέσει η κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές.

Ερωτώμενος για την δήλωση του Κ. Τσουκαλά ότι σε περίπτωση δεύτερης κάλπης «το ΠΑΣΟΚ θα συντρίψει τη ΝΔ», απάντησε:

«Μια άποψη ότι τα κόμματα, σε αυτή την εκλογική μάχη που έχουμε μπροστά μας, δεν πάνε να νικήσουν αλλά πάνε να χάσουν με μικρή διαφορά για να κερδίσουν μετά είναι μια δήλωση μιζέριας και ηττοπάθειας. Οσο για την δήλωση ότι ο Τσίπρας είναι βολική αντιπολίτευση, κάνει αυτοκριτική; Γιατί εδώ και δύο χρόνια ο κ. Ανδρουλάκης είναι μόνος του στο πολιτικό σκηνικό, ο Τσίπρας δεν ήταν στο προσκήνιο, ο ΣΥΡΙΖΑ απαξιώθηκε, κάνει μια φιλότιμη προσπάθεια ο Φάμελλος αλλά εν πάση περιπτώσει κοινοβουλευτικά είναι αρχηγός της δεύτερης δύναμης ο κ. Ανδρουλάκης. Δηλαδή στο τέλος της ημέρας νομίζω ότι ο Τσίπρας επιστρέφει λόγω της ανικανότητας και της ανεπάρκειας του Ανδρουλάκη να ενώσει την αντιπολίτευση και να δημιουργήσει πλειοψηφικό ρεύμα. Από εκεί και πέρα αν κάποιος νομίζει ότι τσιμπολογώντας πρόσωπα από το άλλο κόμμα δημιουργεί πλειοψηφικό ρεύμα σε αυτή τη φάση κάνει πολύ μεγάλο λάθος».

Διαβάστε επίσης:

Ελληνική κοινή γνώμη: Καταρρέει η δημοτικότητα Τραμπ, τριπλάσια του Μακρόν, πιο ψηλά ακόμα και ο Πούτιν



Και ο Χαρακόπουλος καλεί τους πρωτοκλασάτους να βγουν μπροστά

Αλέξης Τσίπρας: Το βίντεο για τις παρουσιάσεις της «Ιθάκης» και το μήνυμα για το νέο κόμμα (Video)