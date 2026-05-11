ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 15:08
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web

11.05.2026 13:43

Ο «τελικός» του Παναθηναϊκού AKTOR στη Βαλένθια για την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague στο παρκέ του Novasports!

  • Mην χάσετε την Τετάρτη 13/5 στις 22:00 στο Novasports4 την προσπάθεια του επτάστερου κόντρα στην ισπανική ομάδα στη Βαλένθια με έπαθλο την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague στο TCenter στην Αθήνα (22-24/5)

Η EuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ που οι φίλοι της πορτοκαλί μπάλας απολαμβάνουν αποκλειστικά στο παρκέ του Novasports με την κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα των Playmakers, αυτή την εβδομάδα φτάνει στο αποκορύφωμα των συναρπαστικών Playoffs! Το ενδιαφέρον στρέφεται στην προσπάθεια του επτάστερου πρωταθλητή Ευρώπης Παναθηναϊκού AKTOR να εξασφαλίσει το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας (22-24/5).

Οι «πράσινοι» του Εργκίν Αταμάν αντιμετωπίζουν εκτός έδρας τη Βαλένθια στην Ισπανία (13/5, 22:00) και θα επιδιώξουν να κάνουν το 3-2 στη σειρά παίρνοντας την πρόκριση για το Final Four στο TCenter, εκεί όπου ήδη έχουν προκριθεί Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης. Ο νικητής του ζευγαριού Βαλένθια – Παναθηναϊκός AKTOR θα αντιμετωπίσει στον B’ ημιτελικό (22/5) την Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ στο Α’ ημιτελικό θα κοντραριστούν Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε.

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής στα κανάλια Novasports

Τετάρτη 13 Μαΐου

  • 20:30 Playmakers, Α΄μέρος Novasports4 & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου  και τη Δώρα Παντέλη
  • 22:00 EuroLeague – Play Offs 5ος αγώνας: Βαλένθια – Παναθηναϊκός AKTOR Novasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
  • 00:00 Playmakers, Β΄μέρος Novasports4 & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

