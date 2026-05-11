Ο «τελικός» του Παναθηναϊκού AKTOR στη Βαλένθια για την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague στο παρκέ του Novasports!

Mην χάσετε την Τετάρτη 13/5 στις 22:00 στο Novasports4 την προσπάθεια του επτάστερου κόντρα στην ισπανική ομάδα στη Βαλένθια με έπαθλο την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague στο T–Center στην Αθήνα (22-24/5)

Η EuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ που οι φίλοι της πορτοκαλί μπάλας απολαμβάνουν αποκλειστικά στο παρκέ του Novasports με την κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα των Playmakers, αυτή την εβδομάδα φτάνει στο αποκορύφωμα των συναρπαστικών Playoffs! Το ενδιαφέρον στρέφεται στην προσπάθεια του επτάστερου πρωταθλητή Ευρώπης Παναθηναϊκού AKTOR να εξασφαλίσει το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας (22-24/5).

Οι «πράσινοι» του Εργκίν Αταμάν αντιμετωπίζουν εκτός έδρας τη Βαλένθια στην Ισπανία (13/5, 22:00) και θα επιδιώξουν να κάνουν το 3-2 στη σειρά παίρνοντας την πρόκριση για το Final Four στο T–Center, εκεί όπου ήδη έχουν προκριθεί Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης. Ο νικητής του ζευγαριού Βαλένθια – Παναθηναϊκός AKTOR θα αντιμετωπίσει στον B’ ημιτελικό (22/5) την Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ στο Α’ ημιτελικό θα κοντραριστούν Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε.

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής στα κανάλια Novasports

Τετάρτη 13 Μαΐου

20:30 Playmakers , Α΄μέρος Novasports4 & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

Novasports4 & YouTube με τον και τη 22:00 EuroLeague – Play Offs 5ος αγώνας : Βαλένθια – Παναθηναϊκός AKTOR Novasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

Novasports4 σε περιγραφή του 00:00 Playmakers, Β΄μέρος Novasports4 & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

