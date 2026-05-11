Μαρινάκης για Καραμανλή: Ο καθένας κάνει τις επιλογές του

Με… ελαφρά αλλά σαφή αιχμή σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, την απόφαση του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή, να μην δώσει το παρόν στο 16ο Συνέδριο της ΝΔ.

Ερωτηθείς σχετικά, ο Π. Μαρινάκης, σημείωσε ότι «ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Δεν έχω τέτοια αρμοδιότητα, τέτοιο ρόλο για να κρίνω τις επιλογές αυτές. Κάθε τέτοια απόφαση αξιολογείται από τους ανθρώπους, τα μέλη ή τους υποστηρικτές της ΝΔ. Απολύτως σεβαστή, αλλά δεν είμαι εγώ αυτός που μεμονωμένα θα την αξιολογήσει».

Άλλη μια απόδειξη ότι το ρήγμα μεταξύ της ΝΔ και του πρώην προέδρου της παραμένει βαθύ…

