Το τελικό «όχι» Καραμανλή στην Μπακογιάννη για το Συνέδριο της ΝΔ

Την οριστική απόφασή του να μην παραστει στο συνέδριο της ΝΔ, εξέφρασε ο Κώστας Καραμανλής στην Ντόρα Μπακογιάννη.

Είναι άγνωστο αν η πρώην υπουργός μετέφερε επίσημη πρόταση του πρωθυπουργού στον Κώστα Καραμανλή ή αν η ιδια θεώρησε πως πρέπει να πάρει πρωτοβουλία, καθώς τη συνδέει στενή φιλία με τον πρώην πρωθυπουργό.

Το αποτέλεσμα πάντως, είναι ότι δεν κατάφερε να του αλλάξει γνώμη.

Να θυμίσουμε ότι ο Κώστας Καραμανλής έχει ασκήσει πολλές φορές κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, ιδιαίτερα για τα ελληνοτουρκικά.

