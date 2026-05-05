Πολάκης: Ένοχος από το Εφετείο για συκοφαντική δυσφήμιση του Πουλή για την υπόθεση του πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ

Ένοχος για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης κατά του Σταμάτη Πουλή του πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ, κρίθηκε από το Εφετείο ο Παύλος Πολάκης.



Το δικαστήριο επέβαλε στον βουλευτή ποινή 5 μηνών φυλάκισης με αναστολή.



Ο Σταμάτης Πουλής σε ανάρτησή του τονίζει ότι ο κ. Πολάκης κρίθηκε ένοχος τελεσίδικα για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης εναντίον του με ποινή 5 μήνες φυλάκιση με αναστολή, γεγονός που δημιουργεί μείζον πολιτικό ζήτημα.

Αναλυτικά η ανάρτηση Πουλή

Ο @pavpol2222κηρύχθηκε ομόφωνα και τελεσίδικα ΕΝΟΧΟΣ για το αδίκημα της συκοφαντικής δύσφήμισης εναντίον μου! Ποινή 5 μήνες φυλάκιση με αναστολή. Πλέον υπάρχει μείζον πολιτικό θέμα τόσο για τον ίδιο τον Πολάκη όσο και τον @syriza_gr

— Σταμάτης Πουλής (@stamatispoulis) May 5, 2026

Η αντίδραση του Παύλου Πολάκη στην δικαστική απόφαση

Από την πλευρά του ο Παύλος Πολάκης ανέφερε ότι η απόφαση του Εφετείου τον καταδίκασε μόνο ως προς το σκέλος που αφορούσε στο ότι ο κ. Πολάκης είχε κατηγορήσει « τη συμμορία πως βάζει πρωην δικαστικους για συνηγορους για να πεσει στα μαλακά».

Ενώ ανέφερε και την εισαγγελική πρόταση για πλήρη αθώωσή του που δεν έγινε δεκτή.

Αναλυτικά η ανάρτηση Πολάκη



«Το δικαστήριο,το Εφετειο μετα απο 5 δικασιμες , τελειωσε. ΑΘΩΟΣ ,για τις κατηγοριες της συκοφαντικης δυσφημισης για ολα οσα κατηγγειλα για τη δραση της συμμοριας Πουλή -Θεοφιλατου κλπ για το ΚΕΕΛΠΝΟ.

Το δικαστηριο ΔΕΧΤΗΚΕ πως οι καταγγελιες μου για τους διορισμους του Αδωνη,τη διαφημιστικη δαπανη,τις φακές των 12,5 ευρω , τη συντηρηση του κτιριου της Δομης Οροθετικων του ΚΕΕΛΠΝΟ κλπ ,ΗΤΑΝ ΑΛΗΘΗ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ!!!

Ομως δυστυχως το δικαστηριο με εκρινε ενοχο γιατι ειχα κατηγορησει τη συμμορια «πως βάζει πρωην δικαστικους για συνηγορους για να πεσει στα μαλακά». ΚΑΙ ΟΝΤΩΣ ΤΟ 2018-19 ειχαν για δικηγορο την πρωην δικαστικο την ΣΑΛΜΑ!!

Το δικαστηριο αυτο το θεωρησε συκοφαντια(;;;) και με καταδίκασαν ,για αυτο και ΜΟΝΟ για αυτό,σε 5 μήνες ,με αναστολη βεβαια! (απο 12 μηνες το πρωτοδικο που ειχε γινει ερημην μου. ΤΟ ΤΡΟΜΕΡΟ: Ο Εισαγγελεας ειχε προτεινει αθωωση για ολα τα σκελη ,αλλα προφανως νικησε η «αλληλεγγυη»των δικαστων…

Υγ .ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ!!! ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ!!!»

Γεωργιάδης: Μείζον πολιτικό θέμα η καταδίκη Πολάκη

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του τονίζει ότι η ομόφωνη και τελεσίδικη καταδίκη του κ. Πολάκη αποτελεί μείζον πολιτικό θέμα τόσο για τον ίδιο όσο και για τον ΣΥΡΙΖΑ.

Αναλυτικά η ανάρτηση Γεωργιάδη

«Η σημερινή Ομόφωνη και πλέον Τελεσίδικη καταδίκη του @pavpol2222 για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης εναντίον του @stamatispoulis, αποτελεί μείζον πολιτικό θέμα τόσο για τον ίδιο τον Παύλο Πολάκη όσο και για τον ΣΥΡΙΖΑ.

Σε κανένα θέμα δεν δικαιώθηκε και το Δικαστήριο πουθενά δεν είπε ότι έλεγε την αλήθεια, όπως ψευδώς ισχυρίστηκε. Άλλωστε όλες του οι σχετικές καταγγελίες έχουν μετάκλητα απορριφθεί από την Δικαιοσύνη και σε καμμία δεν μπορεί να επανέλθει. Την έλλειψη υποκειμενικού δόλου αναγνώρισε σε κάποια το Δικαστήριο, με το αιτιολογικό ότι όταν τα έλεγε, πίστευε ότι ήταν αλήθεια, λόγω των προκαταρκτικών εξετάσεων. Δεν αναγνώρισε δηλαδή δόλο. Τίποτε άλλο.

Η επίδικη ανάρτηση με την οποία εκβίαζε απροκάλυπτα και δημόσια έναν απλό πολίτη με την απειλή ότι θα τον βάλει φυλακή, συμπυκνώνει όχι μόνο την ουσία της καταδίκης του, αλλά επιπλέον αναδεικνύει το ποιόν του και τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύτηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια.

Πλέον όχι μόνο όλες οι καταγγελίες του για το ΚΕΕΛΠΝΟ έχουν εξετασθεί από την Δικαιοσύνη και έχουν απορριφθεί τελεσίδικα (προσλήψεις, επικοινωνιακές εκστρατείες, σίτιση οροθετικών κλπ) αλλά και το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο παρά την προσπάθειά του με νομικίστικα τερτίπια να οδηγήσει την υπόθεση σε παραγραφή.

Η δε ποινή του σε 5 μήνες φυλακή με 3ετή αναστολή σημαίνει, ότι για τα επόμενα 3 χρόνια αν καταδικαστεί ξανά, που θα καταδικαστεί στην δική μου δίκη εκτός αν προσπαθήσει να παίρνει επί 3 χρόνια αναβολές, θα εκτίσει την ποινή του.

Ο εκβιασμός του Παύλου Πολάκη δεν πέρασε και εμείς οφείλουμε να καταδικάσουμε πολιτικά και στην κάλπη αυτές τις συμπεριφορές, ώστε να μην τις ξαναζήσουμε ποτέ».

