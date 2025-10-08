Σταμάτης Πουλής: «Οι τέσσερις πυλώνες μεταρρύθμισης του ΕΣΥ»

«Το ΕΣΥ εισέρχεται σε μια νέα εποχή μετασχηματισμού, με τη στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, επενδύοντας σε υπηρεσίες υγείας πιο σύγχρονες, ανθεκτικές και ανθρωποκεντρικές. Συνολικά, για την Υγεία υλοποιούνται έργα ύψους 1,8 δισ. ευρώ. Το ΕΣΥ αλλάζει. Η υγεία γίνεται προτεραιότητα στην πράξη».

Τα παραπάνω ανέφερε ο Σταμάτης Πουλής, Σύμβουλος του Υπουργού Υγείας, Συντονιστής του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για τα έργα του Υπουργείου Υγείας ο οποίος συμμετείχε χθες Τρίτη 7 Οκτωβρίου στο16th Pharma & Health Conference σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, με θέμα τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Στην ομιλία του, στη ειδική θεματική ενότητα με τίτλο «Ποιες αλλαγές προωθούνται σε καίριους τομείς του συστήματος υγείας», ο κ. Πουλής επικεντρώθηκε στην παρουσίαση των εμβληματικών έργων και των παρεμβάσεων του Υπουργείου Υγείας. Έργα που υλοποιούνται με τη στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας όπως τόνισε: «Το ΕΣΥ, εισέρχεται σε μια νέα εποχή μετασχηματισμού, με τη στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, επενδύοντας σε υπηρεσίες υγείας πιο σύγχρονες, ανθεκτικές και ανθρωποκεντρικές. Ο σχεδιασμός του, βασίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες μεταρρύθμισης» όπως ανέφερε.

Σύμφωνα με τον κ. Πούλη:

-Ο πρώτος πυλώνας αφορά την ενδυνάμωση των πολιτών, με στόχο την ευκολότερη πλοήγηση στο σύστημα υγείας, την άμεση πρόσβαση στο ιατρικό ιστορικό, την προσωποποιημένη φροντίδα και την επιστημονική ενημέρωση.

Στα έργα περιλαμβάνονται η νέα ενιαία γραμμή υγείας «1566», ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας και το Εθνικό πρόγραμμα πρόληψης το οποίο υλοποιείται μέσω των δωρεάν εξετάσεων.

-Ο δεύτερος πυλώνας επικεντρώνεται, στην προσβάσιμη και ποιοτική υγεία, με στόχο την εξάλειψη ανισοτήτων, τη μείωση αναμονών και τη γεφύρωση γεωγραφικών αποστάσεων. Εδώ εντάσσονται το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής, το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα Ενημέρωσης πολιτών για εφημερεύοντα νοσοκομεία και αναμονές («βραχιολάκι»), οι ανακαινίσεις και αναβαθμίσεις Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας, καθώς και η κατ’ οίκον νοσηλεία ασθενών.

-Ο τρίτος πυλώνας αφορά την ψηφιακή ετοιμότητα, με στόχο την ενίσχυση της αποδοτικότητας του ΕΣΥ, την ενδυνάμωση των επαγγελματιών υγείας και τη διασύνδεση κρίσιμων φορέων του ΕΣΥ. Τα έργα περιλαμβάνουν την αξιολόγηση των

νοσοκομείων από τους πολίτες, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της περίθαλψης ογκολογικών ασθενών και το σύστημα ενιαίας λίστας χειρουργείων.

-Ο τέταρτος πυλώνας εστιάζει στην ανθεκτική υγεία, δίνοντας έμφαση στην προληπτική διαχείριση κινδύνων και τον ολιστικό στρατηγικό σχεδιασμό. Στα έργα περιλαμβάνονται, η αξιοποίηση δεδομένων υγείας («Health monitoring»), οι οργανωτικές μεταρρυθμίσεις και το εργαλείο DRGs για τον εξορθολογισμό και τη διαχείριση των νοσοκομείων.

Παράλληλα, ενισχύεται η φαρμακευτική καινοτομία μέσω της σύστασης Ταμείου Καινοτομίας, του σχεδιασμού του πλαισίου Κλινικών Μελετών, του επενδυτικού clawback και του Φορέα Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (HTA).

