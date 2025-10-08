Βανέσα Δεληχρήστου πρόεδρος ΣΙΚΕ στο topontiki.gr: «Η υγεία ως θεμελιώδης θεσμική ευθύνη και όχι ως εμπορικό αγαθό»

Προβληματισμό και έντονη ανησυχία έχουν προκαλέσει στις ιδιωτικές κλινικές, άρθρα του νομοσχέδιου του υπουργείου υγείας με τίτλο: «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της Δημόσιας υγείας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας», τα οποία μπορεί να προκαλέσουν μεγάλα προβλήματα στην ασφάλεια των ασθενών ενώ παράλληλα «ανοίγουν το δρόμο» για αθέμιτο ανταγωνισμό και τη δημιουργία… πολυκαταστημάτων υγείας.

«Το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας παρουσιάζεται ως πρωτοβουλία εκσυγχρονισμού του συστήματος υγείας.

Στη πραγματικότητα όμως, περιλαμβάνει ρυθμίσεις που μπορεί να θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών και να αλλοιώσουν την ισορροπία του ανταγωνισμού στον χώρο της ιδιωτικής υγείας».

Τα παραπάνω αναφέρει στο topontiki.gr η Πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιωτικών Κλινικών Ελλάδος (ΣΙΚΕ), MSc Managment Υπηρεσιών Υγείας Βανέσα Δεληχρήστου, επισημαίνοντας ότι η πλέον κρίσιμη τροποποίηση αφορά τη δυνατότητα που παρέχεται στις Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (ΜΗΝ) να πραγματοποιούν επεμβάσεις υπό γενική αναισθησία.

Οι ΜΗΝ θεσμοθετήθηκαν για την εκτέλεση πράξεων περιορισμένου κινδύνου, χωρίς ανάγκη διανυκτέρευσης και χωρίς 24ωρη λειτουργία.

Αντίθετα, η γενική αναισθησία, ακόμη και στις απλούστερες επεμβάσεις, απαιτεί πλήρως εξοπλισμένο νοσοκομειακό περιβάλλον, μονάδα ανάνηψης και εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

«Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, η εφαρμογή γενικής αναισθησίας επιτρέπεται αποκλειστικά σε νοσοκομειακές ή πιστοποιημένες χειρουργικές μονάδες, υπό αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας. Η υιοθέτηση μιας διαφορετικής προσέγγισης από την Ελλάδα δεν συνιστά βήμα εκσυγχρονισμού, αλλά υπαναχώρησης.» αναφέρει η πρόεδρος του ΣΙΚΕ.

Ο αθέμιτος ανταγωνισμός και τα πολυκαταστήματα υγείας

Μάλιστα όπως εξηγεί η ίδια, πέραν του ζητήματος της ασφάλειας, το σχέδιο νόμου εγείρει και σημαντικά ζητήματα φορολογικής ισονομίας.

Συγκεκριμένα οι Μ.Η.Ν. υπάγονται σε μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ (0%), ενώ οι ιδιωτικές κλινικές που εκτελούν τις ίδιες ιατρικές πράξεις υπό γενική αναισθησία ή με νοσηλεία επιβαρύνονται με 24% ΦΠΑ.

Το αποτέλεσμα είναι δύο πάροχοι να παρέχουν την ίδια ιατρική υπηρεσία υπό διαφορετικό φορολογικό καθεστώς – γεγονός που συνιστά μορφή αθέμιτου ανταγωνισμού, κατοχυρωμένου από το ίδιο το κράτος.

Επιπλέον, η πρόβλεψη του άρθρου 90, η οποία επιτρέπει τη συστέγαση διαφορετικών φορέων υγείας – όπως ΜΗΝ, Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (ΜΧΑ) και άλλων δραστηριοτήτων – σε κοινές εγκαταστάσεις, ακόμη και με εμπορικές επιχειρήσεις, δημιουργεί σοβαρούς προβληματισμούς.

Μια τέτοια συνύπαρξη υπονομεύει τον διαχωρισμό μεταξύ ιατρικής υπηρεσίας και εμπορικής δραστηριότητας, αλλοιώνοντας τον πυρήνα της ιατρικής ευθύνης και της δεοντολογίας, μετατρέποντας το σε πολυκατάστημα υγείας.

«Η υγεία αποτελεί θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό και όχι αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής. Η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει το υπέρτατο δικαίωμα του ασθενούς σε ασφαλή περίθαλψη και να επιβάλλει ίσους κανόνες λειτουργίας για όλους τους παρόχους.

Η ασφάλεια, η ισονομία και η διαφάνεια δεν αποτελούν εμπόδια στην ανάπτυξη, αλλά προϋποθέσεις για την οικοδόμηση ενός αξιόπιστου και βιώσιμου συστήματος υγείας.» τονίζει η κυρία Δεληχρήστου και συμπληρώνει ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται ένα μοντέλο υγείας που εξυπηρετεί εμπορικές σκοπιμότητες.

Χρειάζεται ένα σύστημα υγείας που βασίζεται στην ποιότητα, στην ευθύνη και στον σεβασμό προς τον ασθενή.

Σημειώνεται ότι το ερανιστικό νομοσχέδιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στις 23 Σεπτέμβριου η οποία και θα διαρκέσεις έως σήμερα 8 Οκτωβρίου, στις 20.00 το βράδυ.

