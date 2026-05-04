Τραμπ: Ανακοίνωσε τo «Project Freedom» για τα Στενά του Ορμούζ – Σε εφαρμογή το πρωί της Δευτέρας, τι προβλέπει

Νέα μεγάλη επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε χθες Κυριακή, ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα ηγηθούν ανθρωπιστικής αποστολής με στόχο τον απεγκλωβισμό δεκάδων ξένων εμπορικών πλοίων που έχουν παγιδευτεί στη φλεγόμενη περιοχή της Μέσης Ανατολής, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της σύγκρουσης με το Ιράν.

Συγκεκριμένη, σε εκτενή ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι τα σκάφη ανήκουν σε χώρες που δεν έχουν καμία εμπλοκή στη διένεξη και χαρακτήρισε την κίνηση «χειρονομία καλής θέλησης» τόσο προς το παγκόσμιο εμπόριο όσο και προς την ίδια την Τεχεράνη. Η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία «Project Freedom», θα αρχίσει το πρωί της Δευτέρας (4/5).

«Χώρες απ’ όλο τον κόσμο, σχεδόν όλες χωρίς καμία ανάμειξη στη διαμάχη της Μέσης Ανατολής που εκτυλίσσεται τόσο ορατά και βίαια μπροστά στα μάτια όλων, έχουν ζητήσει από τις ΗΠΑ να βοηθήσουμε στην απελευθέρωση των πλοίων τους που είναι εγκλωβισμένα στα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ακόμα, ο ίδιος τόνισε πως «πρόκειται για ένα ζήτημα με το οποίο δεν έχουν την παραμικρή σχέση, είναι απλώς ουδέτεροι και αθώοι παρευρισκόμενοι!».

Τραμπ: «Ασφαλής δίοδος τα Στενά του Ορμούζ»

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεσμεύτηκε ότι η Ουάσινγκτον θα καθοδηγήσει τα πλοία εκτός της επικίνδυνης ζώνης, ώστε τα πληρώματα να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη δραστηριότητά τους. «Για το καλό του Ιράν, της Μέσης Ανατολής και των ΗΠΑ, έχουμε πει σε αυτές τις χώρες ότι θα κατευθύνουμε τα πλοία τους με ασφάλεια εκτός των περιορισμένων αυτών υδάτων, ώστε να μπορέσουν ελεύθερα και αποτελεσματικά να συνεχίσουν τις εργασίες τους», σημείωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και συμπλήρωσε: «Επαναλαμβάνω, πρόκειται για πλοία από περιοχές του κόσμου που δεν εμπλέκονται με κανέναν τρόπο σε όσα διαδραματίζονται αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή.

Επίσης, όπως τόνισε, έχει ήδη δώσει εντολή στους εκπροσώπους του να ενημερώσουν τις ενδιαφερόμενες πλευρές για την επικείμενη επιχείρηση, αναφέροντας το εξής: «Έχω πει στους εκπροσώπους μου να τους ενημερώσουν ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να βγάλουμε με ασφάλεια τα πλοία και τα πληρώματά τους από τα Στενά. Σε όλες τις περιπτώσεις, μου είπαν ότι δεν θα επιστρέψουν μέχρι η περιοχή να γίνει ασφαλής για τη ναυσιπλοΐα και τα πάντα γύρω από αυτήν. Αυτή η διαδικασία, η “Project Freedom”, θα αρχίσει τη Δευτέρα (4/5) το πρωί [ώρα Μέσης Ανατολής]».

Διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη

Ο Αμερικανός Πρόεδρος αποκάλυψε, επίσης, ότι οι εκπρόσωποί του βρίσκονται σε εξέλιξη παραγωγικών συνομιλιών με την ιρανική πλευρά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο θετικής εξέλιξης. «Έχω πλήρη γνώση ότι οι εκπρόσωποί μου έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με τη χώρα του Ιράν και ότι αυτές οι συζητήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους», υποστήριξε ο ίδιος και πρόσθεσε: «Η μετακίνηση των πλοίων αποσκοπεί απλώς στην απελευθέρωση ανθρώπων, εταιρειών και χωρών που δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα κακό – είναι θύματα των περιστάσεων. Πρόκειται για ανθρωπιστική χειρονομία εκ μέρους των ΗΠΑ, των χωρών της Μέσης Ανατολής αλλά, ειδικότερα, της χώρας του Ιράν».

Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στα εγκλωβισμένα πλοία, στα οποία τα αποθέματα τροφίμων και βασικών αγαθών εξαντλούνται. «Πολλά από αυτά τα πλοία έχουν πλέον περιορισμένα αποθέματα τροφίμων και ό,τι άλλο είναι απαραίτητο, ώστε μεγάλα σε μέγεθος πληρώματα να παραμείνουν εν πλω σε υγιεινές και ασφαλείς συνθήκες», έγραψε ο ίδιος, τονίζοντας το εξής: «Πιστεύω πως αυτό θα συμβάλει σημαντικά στην επίδειξη καλής θέλησης εκ μέρους όλων όσοι μάχονται τόσο σκληρά τους τελευταίους μήνες».

