Ποια είναι η γυναίκα διαιτητής που συνέλαβε τον 89χρονο σε ξενοδοχείο της Πάτρας

Ο 89χρονος που τραυμάτισε χθες 5 άτομα σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο, συνελήφθη από τις Αρχές χθες το απόγευμα σε ξενοδοχείο της Πάτρας.

Ο ηλικιωμένος σκόπευε να φύγει για την Ιταλία με το καράβι και μάλιστα είχε κλείσει και εισιτήριο, ωστόσο η αστυνομία ενημερώθηκε και μια ομάδα αστυνομικών από την Αχαϊα μετέβη στο ξενοδοχείο και τον συνέλαβε.

Ανάμεσα στους αστυνομικούς που συμμετείχαν στην επιχείρηση ήταν και μία… διαιτητής και μάλιστα από τις κορυφαίες στη χώρα.

Ο λόγος για την Ελένη Αντωνίου, η οποία υπηρετεί ως αστυνομικός στην Πάτρα και ανήκει στην ΕΠΣ Αχαΐας.

Πρόκειται για μια καταξιωμένη διαιτητή η οποία είχε αναλάβει πρόσφατα τον αγώνα του Super Cup της Super League 2 μεταξύ Καλαμάτας και Ηρακλή στο ΟΑΚΑ, ενώ έχει οριστεί να σφυρίξει και στον επερχόμενο ημιτελικό του Κυπέλλου Ερασιτεχνών της ΕΠΣ Αχαΐας, ανάμεσα στον Ατρόμητο Πατρών και τη Θύελλα Πατρών.

