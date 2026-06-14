Podcast – Έλενα Καρακούλη: «Νομίζουμε ότι είμαστε αυτάρκεις, αλλά αυτό είναι μια μεγάλη ψευδαίσθηση»

Από τις εκδόσεις Καστανιώτη κυκλοφορεί το δεύτερο βιβλίο της σκηνοθέτριας και συγγραφέως, με τίτλο: «Υπουργείο Μοναξιάς». Με αυτή την αφορμή, η συγγραφέας μίλησε στο topontiki.gr.

Η Έλενα Καρακούλη γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε ελληνική φιλολογία και θεατρολογία στην Αθήνα και δραματουργία στη Γερμανία. Συνεργάστηκε με θέατρα της Γερμανίας. Εργάστηκε ως δραματουργός στο Εθνικό Θέατρο (2008-2013) και από το 1998 διδάσκει στη Γερμανική Σχολή Αθηνών λογοτεχνία και φιλοσοφία.

Σκηνοθέτησε τα έργα: «Η γυναίκα απ’ τα παλιά» του Ρ. Σίμελπφενιχ (Θέατρο Πορεία, 2015), «Φοβάσαι;» του Α. Σάιντελ (Στούντιο Ιλίσια-Βολανάκης, 2016), «Ηimmelweg» του Χ. Μαγιόργκα (Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, 2019), «Παράμεσος» της Γ. Ογκάουα (Radio Plays του Φεστιβάλ Αθηνών, 2022), «Σκηνές από έναν γάμο» του Ι. Μπέργκμαν (Σκηνή Ωμέγα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, 2023, και Σύγχρονο Θέατρο, 2024), «True West» του Σ. Σέπαρντ (Θέατρο Χώρα, 2024) και «Misery» του Στ. Κινγκ (Θέατρο Άνεσις, 2025).

Το πρώτο της βιβλίο, «Δέκα τρόποι να εκτεθείς» (Εκδόσεις Καστανιώτη, 2024), ήταν υποψήφιο για το Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Πεζογράφου του περιοδικού «Ο Αναγνώστης» και για το Βραβείο Μένη Κουμανταρέα της Εταιρείας Συγγραφέων.

Στην αρχή της συζήτησης αναφέρθηκε στη σύλληψη της ιδέας για τη συγγραφή του βιβλίου. Σχετικά με την υπόθεσή του είπε ότι: Η μοναξιά είναι η νόσος της εποχής. Αν και «συνδεδεμένοι» με πολλούς τρόπους, οι άνθρωποι μοιάζουν πιο μόνοι από ποτέ, μέχρι που το κράτος ιδρύει το Υπουργείο Μοναξιάς: μια υπηρεσία με επαγγελματίες εκπαιδευμένους να ακούνε τις ιστορίες μοναχικών ανθρώπων. Όταν όμως ο κύριος Κ. αυτοκτονεί, η φήμη του Υπουργείου κλονίζεται. Ποιος ευθύνεται για τον θάνατό του; Σίγουρα όχι η Ελπίδα, που, ενώ μοιάζει εξωφρενικά με την κόρη του, δεν είναι παρά μια έξυπνη μηχανή. Μια γυναίκα παγιδευμένη στη μυστική της σχέση, μια επιστήμονας που δημιουργεί το τέλειο ανθρώπινο ομοίωμα κι ένας άνδρας που αγαπά την ομορφιά περισσότερο από το παιδί του. Γρανάζια όλοι του ίδιου συστήματος και απέναντί τους φροντιστές, ψηφιακοί ακροατές, ένας θάλαμος εξομολογήσεων κι ένας ολόκληρος κόσμος που καλπάζει, θυμίζοντας άλλοτε μια μακρινή δυστοπία και άλλοτε τον κόσμο που ξέρουμε καλά.

Πέρα από τα λίγα λόγια για την υπόθεση, η συγγραφέας σχολίασε το γεγονός ότι σήμερα οι άνθρωποι πιστεύουν στην αυτάρκειά τους και αυτό είναι μια μεγάλη ψευδαίσθηση. Ακόμα, αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας στην Ιαπωνία και στο Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν πράγματι Υπουργεία Μοναξιάς.

Ανάμεσα στα πολλά παραδείγματα που ανέφερε σχετικά με τη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου, παράλληλα με την αλματώδη εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας, είπε ότι: «Η τεχνολογία σήμερα έχει βρει τρόπο να μπορούμε να επικοινωνούμε με τους νεκρούς μας»!

Πρόσθεσε, κλείνοντας τη συνομιλία μας, ότι αυτό που εκπλήσσει τις παλαιότερες γενιές σχετικά με την καλπάζουσα εξέλιξη και τη νέα πραγματικότητα που ζούμε, για τα παιδιά μας αυτό το ίδιο είναι «η κανονικότητα».

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