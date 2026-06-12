Podcast – Όταν το Βερολίνο φιλοξένησε το Παγκόσμιο κύπελλο

Διάγουμε ημέρες Παγκόσμιου κυπέλλου, αλλά υπάρχουν μερικές διοργανώσεις στην ιστορία του θεσμού, οι οποίες κράτησαν ξεχωριστή θέση, όπως αυτή του Βερολίνου το 2006.

Ήταν η πρώτη φορά που η ενωμένη Γερμανία θα αγωνιζόταν μπροστά στους οπαδούς της, και μάλιστα στην πρωτεύουσα της ενιαίας χώρας, το Βερολίνο. Μια θεία τύχη μας έφερε στην πόλη, στις 30 Ιουνίου της χρονιάς εκείνης, όταν η εθνική ομάδα της Γερμανίας θα αντιμετώπιζε στα προημιτελικά αυτήν της Αργεντινής. Το ιστορικό Βερολίνο είχε φορέσει τα γιορτινά του από το πρωί. Τα αυτοκίνητα διέσχιζαν την πόλη κορνάροντας, με αναπεπταμένες τις γερμανικές σημαίες. Δεν ήταν όμως, μόνον τα κίτρινα κόκκινα μπλε της γερμανικής σημαίας.

Όλοι οι χώροι είχαν διαμορφωθεί από την πλημμύρα των χρωμάτων, που συμμετείχαν στο Παγκόσμιο κύπελλο. Η πλατεία στο ναό μνήμης του Κάρολου Γουλιέλμο, γεμάτη από περίπτερα πώλησης αναμνηστικών, ένα για κάθε ομάδα.

Η Ποτσντάμερ πλατζ, άλλοτε μια έκταση από έλη, τώρα στην ιδιοκτησία της Sony, ένα μεγάλο μέρος της, με ποδοσφαιρικά παιχνίδια για τους περαστικούς. Παραδίπλα η Φιλαρμονική του Βερολίνου και το έξοχο Μουσείο Ολοκαυτώματος, θύμιζαν εποχές μίσους και διαίρεσης.

Τώρα, πάντως, τα πάντα απέπνεαν ειρήνη και φιλία, ακόμη και το μνημειώδες Ολυμπιακό στάδιο του Βερολίνου, εκεί όπου ο Χίτλερ γύριζε την πλάτη στον έγχρωμο ολυμπιονίκη Τζέσε Όουενς. Αλλά και εκεί όπου ο Ζινεντίν Ζιντάν τέλειωνε την καριέρα του με μια κουτουλιά.

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