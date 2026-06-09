Podcast – Ταμίλλα Κουλίεβα: «Το “Θέατρο Τέχνης” της Ρωσίας φώτισε το Θέατρο παγκοσμίως»

Η Stages Network – Αθηναϊκά Θέατρα παρουσιάζουν σε καλοκαιρινή περιοδεία την κωμωδία του Eduardo de Filippo «Ο Σώζων Εαυτόν Σωθήτω», σε σκηνοθεσία Ταμίλλα Κουλίεβα και έναν μεγάλο θίασο πρωταγωνιστών. Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.

Στη σκηνή μαζί της οι Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παππά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσων Βροχίδης. Πρόκειται για μία τρυφερή κωμωδία καταστάσεων που ξεχειλίζει από ταμπεραμέντο και φέρνει στο προσκήνιο τη ζεστασιά και το χιούμορ των περιοδευόντων θιάσων, των γνωστών δηλαδή «μπουλουκιών», που αποτελούν τη ρίζα του σύγχρονου θεάτρου. Σχετικά με την επιλογή τού συγκεκριμένου έργου είπε ότι για πολλά χρόνια το είχε στο συρτάρι της με σκοπό να το παρουσιάσει κάποια στιγμή. Ήρθε λοιπόν αυτή η στιγμή, μιας και οι συνάδελφοί της από τη σειρά «Άγιος Έρωτας» ήθελαν να βρεθούν μαζί και σε μια θεατρική παράσταση. Το θέμα του έργου είναι η ζωή των ηθοποιών στα θεατρικά μπουλούκια που ανθούσαν πριν πολλά χρόνια τόσο στην Ιταλία όσο και στην Ελλάδα.

Περισσότερο από μια απλή κωμωδία, είναι ένας φόρος τιμής στα μπουλούκια, σε εκείνους τους περιπλανώμενους ηθοποιούς που κουβαλούσαν το θέατρο σε κάθε γωνιά, πολύ πριν το σινεμά και η τηλεόραση γίνουν καθημερινότητα. Μια παράδοση κοινή στην Ιταλία και την Ελλάδα, βαθιά ριζωμένη στη συναισθηματική μνήμη. Ένα ταξίδι στον χρόνο, από τον Θέσπη μέχρι την Commedia dell’Arte και τα μπουλούκια, στη γνήσια, αυθεντική μορφή του θεάτρου: νομαδική, ζωντανή, ανθρώπινη.

Στην κωμωδία αυτή ο γοητευτικός θιασάρχης Ντον Τζενάρο και ο θίασός του καταφθάνουν σε έναν τουριστικό προορισμό για περιοδεία, φέρνοντας μαζί πρόβες, φασαρίες, μικροπαρεξηγήσεις και μια αναστάτωση που διαταράσσει την ήσυχη καθημερινότητα του τόπου. Ο Αλμπέρτο, ο παραγωγός του θιάσου της… «κακιάς ώρας», είναι ερωτευμένος με τη μυστηριώδη και όμορφη Μπίτσε, αγνοώντας ότι είναι παντρεμένη και έγκυος. Τα μέλη του θιάσου, ευέλικτοι, αστείοι, ανθρώπινοι, τον βοηθούν να βγει από την περίπλοκη αυτή κατάσταση, την ώρα που ολόκληρη η ομάδα προσπαθεί να στήσει μια νέα παράσταση για να ανέβει την ίδια βραδιά, ύστερα από την αποτυχία της προηγούμενης. Καθώς η πρόβα εξελίσσεται, η ιστορία του έργου που ετοιμάζουν αρχίζει να αντικατοπτρίζει τη δική τους ζωή: μπλέκονται εγκυμοσύνες, ταυτότητες, μυστικά και μια σειρά από παρεξηγήσεις, ενώ ακόμα και η αστυνομία επιστρατεύεται για να βάλει τάξη. Οι ήρωες προσπαθούν να διατηρήσουν την αξιοπρέπειά τους μέσα σε ένα χαοτικό σύμπαν γεμάτο ευτράπελα, επιβεβαιώνοντας την ουσία της κωμωδίας καταστάσεων. Το έργο είναι μια ζωντανή ιστορία, γεμάτη ρυθμό, που καθρεφτίζει τη μυθοπλασία μέσα στην πραγματικότητα και το αντίστροφο και τιμά τους ανθρώπους του θεάτρου, αναδεικνύοντας την τρυφερότητα και την αντοχή τους.

Η ηθοποιός και σκηνοθέτρια, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το αν υπήρχε αυτή η παράδοση των μπουλουκιών και στην ιδιαίτερη πατρίδα της, τη Ρωσία, είπε ότι δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Εκεί το θέατρο ήταν σε πιο «ακαδημαϊκή» κατάσταση. Άλλωστε, θα ήταν αδύνατον να μετακινούνται οι θίασοι μέσα στον ρωσικό χειμώνα. Μιλώντας για τις τέχνες στη Ρωσία, είπε χαρακτηριστικά ότι το «Θέατρο Τέχνης» της Ρωσίας φώτισε το Θέατρο παγκοσμίως, σε μια εποχή που υπήρχαν σπουδαίοι Ρώσοι δραματουργοί όπως ο Άντον Τσέχωφ.

Πριν κλείσει η συνομιλία μας, ευχήθηκε να τελειώσει το συντομότερο ο πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας. Όσο για τα τηλεοπτικά της σχέδια, είπε ότι, αφού ξεκουραστεί για λίγο, θα συμμετάσχει σε νέα τηλεοπτική σειρά.

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