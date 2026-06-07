Podcast – Γιάννης Κακλέας: «Η κωμωδία χτυπάει πάντα τον θεατή κατευθείαν στον στόχο»

Ύστερα από τη θριαμβευτική περσινή της πορεία και τα συνεχόμενα πανελλαδικά sold out, η παράσταση «Ο Υπηρέτης δύο Αφεντάδων» επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι για μια νέα μεγάλη περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.

Το αριστούργημα του Κάρλο Γκολντόνι, μια από τις πιο απολαυστικές κωμωδίες της παγκόσμιας δραματουργίας, ξανασυναντά το ελληνικό κοινό μέσα από μια παράσταση με ξέφρενο ρυθμό, απολαυστική θεατρικότητα και αστείρευτη σκηνική ενέργεια που φέρει την πρωτότυπη και εκρηκτική σκηνοθετική υπογραφή του Γιάννη Κακλέα. Με αυτή την αφορμή, ο σκηνοθέτης μίλησε στο topontiki.gr.

Στον ρόλο του παμπόνηρου και ακαταμάχητου Τρουφαλντίνου, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος δίνει ξανά το δικό του στίγμα σε έναν από τους πιο αγαπημένους ήρωες της παγκόσμιας κωμωδίας, οδηγώντας το έργο σε μια αδιάκοπη αλυσίδα παρεξηγήσεων, ανατροπών και εκρηκτικών καταστάσεων. Στο πλευρό του, η Φαίη Ξυλά και ένας καλοκουρδισμένος θίασος κρατούν τον ρυθμό της παράστασης σε διαρκή κίνηση, ανάμεσα στη φάρσα, τη σωματική κωμωδία και το παιχνίδι των μεταμφιέσεων.

Σχετικά με τις σκηνοθετικές οδηγίες, ο Γιάννης Κακλέας προσεγγίζει τον Γκολντόνι με τη γνωστή του θεατρική τόλμη, αναδεικνύοντας τον σωματικό παλμό, τη φαρσική ευφυΐα και τη ζωντάνια της commedia dell’arte και παίζοντας με το διαχρονικό παιχνίδι επιθυμιών και εξουσιών, χωρίς να χάνει ούτε στιγμή τη σύνδεση του έργου με το σήμερα. Το αποτέλεσμα είναι μια παράσταση σπιρτόζικη, ευρηματική και βαθιά ψυχαγωγική, που μετατρέπει το κλασικό κείμενο σε μια θεατρική εμπειρία με αμεσότητα και ένταση, ενώ ταυτόχρονα σχολιάζει με σαρκασμό και χιούμορ τη διαφθορά, την υποκρισία και τις ταξικές αντιθέσεις.

Γραμμένο το 1745, ο «Υπηρέτης δύο Αφεντάδων» παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου. Με κέντρο τον αεικίνητο Τρουφαλντίνο, έναν υπηρέτη που, κυνηγώντας το φαγητό και την επιβίωση, αποφασίζει να δουλέψει ταυτόχρονα για δύο αφεντικά, ο Γκολντόνι χτίζει μια αριστοτεχνική κωμωδία παρεξηγήσεων, όπου ο έρωτας, η απάτη, η πείνα, η κοινωνική θέση και η ανθρώπινη επινοητικότητα μπλέκονται ασταμάτητα. Η παράσταση, που κέρδισε πέρυσι το κοινό σε κάθε της στάση, επιστρέφει ανανεωμένη για να συνεχίσει το καλοκαιρινό της ταξίδι, φέρνοντας σε όλη την Ελλάδα τη χαρά της κωμωδίας. Αναφερόμενος στο γεγονός ότι περιοδεύει για δεύτερη συνεχή χρονιά η παράσταση αυτή, εξήγησε ότι οι λογαριασμοί του σκηνοθέτη με τα κλασικά έργα δεν κλείνουν ποτέ, καθώς επίσης φέτος ήθελε να φωτίσει και άλλες πτυχές του κειμένου. Ακόμα, σχολίασε το γεγονός ότι αυτό το έργο είναι το μοναδικό στην ιστορία που έχει ως πρωταγωνιστή έναν υπηρέτη. Επίσης, τόνισε ότι η κωμωδία χτυπάει πάντα τον θεατή κατευθείαν στον στόχο. Όσο για τον ίδιο, είπε: «Θέλω να φτιάχνω κλασικά έργα με σύγχρονη διάθεση». Κλείνοντας τη συζήτηση, αναφέρθηκε και στα χειμερινά του σχέδια. Είπε ότι θα ασχοληθεί με κείμενα του Αλμπέρ Καμύ, χωρίς να μπει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Διαβάστε επίσης:

Podcast – Μιχάλης Ρέππας: «Στα έργα μας δε λάβαμε ποτέ υπ’ όψιν μας το πολιτικά ορθό. Συχνά είναι φαρισαϊσμός!»



Podcast – Δουβλίνο: Ο βάτραχος που έγινε πρίγκιπας

Podcast – Ναταλία Δραγούμη: «Αλλάζω τόσα πολλά φορέματα στην παράσταση που φοβάμαι μη γίνει λάθος και βγω με το βρακί στη σκηνή!»