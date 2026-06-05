Podcast – Δουβλίνο: Ο βάτραχος που έγινε πρίγκιπας

Μετά το Μουσείο μετανάστευσης στο Δουβλίνο, το EPIC, μέσα από το οποίο αναδεικνύεται η διάθεση της πρωτεύουσας της Ιρλανδίας να εκσυγχρονιστεί, περιφερόμαστε στην παράδοση της πόλης.

Στην περιοχή Τεμπλ μπαρ, η οποία φέρει το όνομα της ιδιοκτήτριας της περιοχής εταιρείας, γεμάτη μουσικές και μπύρες. Η πιο ζωντανή περιοχή , όπου συναντάει κάποιος την ιρλανδική διάθεση για ζωή και ζωντάνια. Τουριστική, βέβαια, δίχως όμως να προδίδει την παράδοση. Κάπως σαν την αθηναϊκή Πλάκα.

Αυτό είναι και το μεγαλύτερο επίτευγμα της δουβλινέζκης κοινωνίας: να διατηρήσει το χρώμα της, από τότε που όλα τα ‘σκίαζε η φτώχεια, αλλά να τονώσει την καθημερινότητά της, με τις απαραίτητες δόσεις εκσυγχρονισμού της.

Η Ιρλανδία δεν λησμονά τα τέσσερα Νόμπελ της, δεν προδίδει τη μουσική της βάση, η οποία οικοδομήθηκε με πολυάριθμαμους σύγχρονους μουσικούς. Δεν προσποιείται ότι αδιαφορεί για τα επαναστατικά της χρόνια, αυτά που αντικατοπτρίζονται στους στρατώνες του Κόλινς, υποφέροντας από πληγές εμφύλιων αναμετρήσεων, συγχρόνως. Ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της πόλης συνεχίζει να προσεύχεται με θέρμη στις εμβληματικές εκκλησίες του Αγίου Πατρικίου και τη γειτονική του Ιησού Χριστού.

Όλοι αυτοί οι ετερόκλητοι άνθρωποι συναντιούνται σε ένα σημείο, στα μπαρ. Εκεί πίνουν μπύρες και ουίσκι, ακούγοντας Ντάμπλινερς. Κι αν θελήσετε να γνωρίσετε τον τρόπο παρασκευής των συγκεκριμένων ποτών, υπάρχουν εντυπωσιακά μουσεία και για τα δύο. Όπου βλέπεις, γνωρίζεις, δοκιμάζεις. Κι αντιλαμβάνεσαι την κεντρική κουλτούρα, μιας πόλης ολόκληρης.

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