Podcast – Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος: «Παλιά οι πολιτικοί ήθελαν να τους σατιρίζουν, τώρα απεχθάνονται τη σάτιρα»

«Εγώ θα σας τα πω!» είναι ο τίτλος της παράστασης, σε κείμενα των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη, με μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη. Με ζωντανή τετραμελή ορχήστρα και τη σκηνοθετική υπογραφή του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. Με αυτή την αφορμή, ο σκηνοθέτης μίλησε στο topontiki.gr.

Σχετικά με την πρόταση που δέχτηκε από τους παραπάνω συντελεστές της παράστασης, προκειμένου να σκηνοθετήσει αυτή την επιθεώρηση, είπε: «Πέταξα τη σκούφια μου». Ακόμα, σχολίασε με ενθουσιασμό το γεγονός ότι μετά από πολύ καιρό θα κάνει κωμωδία και ανέλυσε παράλληλα τους λόγους που σήμερα η επιθεώρηση είναι ένα είδος που δεν είναι πλέον παρεξηγημένο. Αυτό συνέβη για πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα να μην παίζονται επιθεωρήσεις στο θέατρο. Τώρα κάνουν ξανά την εμφάνισή τους αρκετές επιθεωρήσεις. «Ο κόσμος σήμερα θέλει να γελάσει στο θέατρο με ποιότητα και λεπτότητα», υπογράμμισε. Επίσης, μίλησε και για τον τρόπο που δέχονταν παλιά οι πολιτικοί μας τη σάτιρα, ενώ τώρα την απεχθάνονται. Σχετικά με την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, είπε ότι: «Έχουμε υλικό από αυτά που συμβαίνουν να φτιάξουμε μια επιθεώρηση που θα κρατήσει 10 ώρες».

Στην επιθεώρηση αυτή συμμετέχουν οι εξαιρετικοί πρωταγωνιστές: Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρης Μακαλιάς, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα, Σύρμω Κεκέ, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αλέξης Βιδαλάκης και Θανάσης Ισιδώρου, που ανεβαίνουν στη σκηνή σε μια εκρηκτική σύμπραξη. Με αιχμηρό χιούμορ, καταιγιστική ενέργεια και χορταστική πολιτική σάτιρα (γιατί αλλιώς δεν γίνεται), το «Εγώ θα σας τα πω!» έρχεται να σχολιάσει την εξωφρενική ελληνική πραγματικότητα, καυτηριάζοντας πρόσωπα, καταστάσεις και εμμονές της εποχής μας.

Μια ξέφρενη Επιθεώρηση 2.0 ξεπηδά κατευθείαν από τη δική μας απίστευτη καθημερινότητα: λατρεμένοι πρωθυπουργοί, woke agenda, προδομένες θεατρόφιλες στο κυνήγι του επόμενου sold out, «τραμπικοί» πατριώτες με χρυσές στάνες και άφθονη corporate φλυαρία, σε ένα πανηγύρι επικαιρότητας χωρίς φρένο. Χαρούμενοι εργαζόμενοι του 16ώρου, «αδιάφθοροι» εισαγγελείς που λιώνουν μπροστά σε αγαπημένους υπουργούς, αριστεροί σε κρίση ταυτότητας που αναζητούν την Ιθάκη τους και ένα πρωθυπουργικό επικοινωνιακό επιτελείο που κάνει οντισιόν για νέους fans στο TikTok. Υπουργοί εγκαινιάζουν βομβαρδισμένα νοσοκομεία, πρέσβειρες–superstars κάνουν διπλωματία στις πίστες, ενώ μανάδες μοιράζουν ζακέτες στα οδοφράγματα του Pride.

Με καυστικές ατάκες και ανατρεπτικό χιούμορ, η παράσταση κάνει remix την ειδησεογραφία και την καθημερινότητά μας. Η σκηνή, όπως και η ζωή μας, γεμίζει με μπραντσάδικα και Airbnb σε φουλ ανάπτυξη, latte macchiato και business meetings για energy security και AI sustainability. Και κάπου στο Κολωνάκι, η Αριστεία και η Ατομική Ευθύνη απολαμβάνουν brunch με quinoa bowls και avocado toast!

Ένα καλοκαιρινό θεατρικό ταξίδι με απρόβλεπτες συναντήσεις επί σκηνής, που θα περάσει από το Βεάκειο από τις 3 έως τις 14 Ιουνίου και μετά από τα μεγαλύτερα ανοιχτά θέατρα της Αττικής και όλης της Ελλάδας, σκορπίζοντας γέλιο – αυτό που δεν παύει να μας χαρίζει απλόχερα η παρανοϊκή μας ζωή, μέσα από το βλέμμα της επιθεώρησης.

